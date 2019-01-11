Рынок промышленных металлов будет оставаться сбалансированным при сохранении текущей финансовой и экономической политики в Китае - Julius Baer

Прогноз по росту китайской экономики является, по мнению аналитика Julius Baer Карстена Менке, ключевым фактором не только для сектора промышленных металлов, но и для финансовых рынков в целом. Несмотря на введение отдельных мер поддержки официальный Пекин пока воздерживается от масштабной программы стимулирования деловой активности, поскольку связанное с ней увеличение долговой нагрузки нивелирует достигнутый в последний год прогресс в сокращении долгов в национальной экономике.

В секторе промышленных металлов есть признаки того, что некоторые инвесторы делают ставку именно на масштабные меры поддержки роста, полагает эксперт. На китайском рынке котировки железной руды и стали в последние недели выросли примерно на 8% и 12% соответственно. Именно эти два товара получат наибольшую поддержку, если власти КНР начнут стимулирование экономики через инвестиции в инфраструктуру или смягчат условия на рынке недвижимости. При этом, в прошлом на железную руду и сталь сильное влияние оказывали китайские спекулянты.

"Тем временем, котировки алюминия и меди на мировом рынке упали примерно на 4% в последние несколько недель, отражая риски замедления экономического роста. По нашим оценкам, прирост мирового ВВП в текущем году будет замедляться, но останется достаточно высоким. При этом он будет нейтральным для металлов, поскольку главным драйвером станет рост потребления в США, а не строительный сектор в Китае. Спрос на металлы будет слишком низким для формирования дефицита и в то же время высоким для того, чтобы предотвратить избыток предложения, которое останется на достаточном уровне. Котировки будут держаться у текущих уровней, поддерживая наш нейтральный взгляд на сектор", - резюмирует Карстен Менке.