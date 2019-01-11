С рублем что-то не так - FxPro

"Российский рубль к середине дня в пятницу терял 1 копейку по отношению к доллару и 23 копейки к евро. При более пристальном рассмотрении становится ясно, что снижение к доллару на 0,4% после роста на 4,5% с начала года является не более чем коррекцией (фиксацией прибыли). Однако рынки всегда существуют в контексте, и в данном случае о рубле можно сказать, что с ним "что-то не так". Рубль торгуется, часто оглядываясь на общую динамику рынков, цену нефти и поведение валют развивающихся стран. Однако сейчас все это почему-то не помогает российской валюте: она снижается с 8-го января, то есть на протяжении всей этой недели. При этом индекс доллара потерял 0,8%, то есть рубль корректировался к теряющей позиции валюте. Более того, на многих рынках на этой неделе сохранялся позитивный настрой, привлекавший волну спроса на валюты развивающихся стран. Например, китайский юань сейчас близок к тому, чтобы зафиксировать неделю наиболее резким ростом за год, и его укрепление в течение недели лишь набирало силу. Мексиканский песо и южнофриканский ранд также активно росли все предыдущие дни. По-прежнему наиболее очевидной идеей является история осторожности перед предстоящими санкциями. Кроме того, на рубль давит неопределенность вокруг инфляции. Она разгонялась в конце года в преддверии повышения НДС: очевидно, что этот эффект будет сохраняться и в первые месяцы года, пока продавцы будут корректировать "отпускные" цены. Еще один фактор внутреннего давления на рубль - возвращение ЦБ на рынки для возобновления покупок валюты в рамках исполнения правила Минфина. Главное в текущей ситуации следующее: если рубль слаб, когда вокруг преобладают столь позитивные факторы, он может оказаться под усиленным давлением, когда "ветер" на рынках переменится, и динамика нефти, зарубежных фондовых рынков и валют развивающихся стран развернется на 180 градусов", - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.