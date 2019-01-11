Рубль слегка снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне охлаждения интереса инвесторов к EM

Москва. 11 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне охлаждения интереса глобальных инвесторов к активам emerging markets (EM).

Курс доллара США составил 66,975 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 77,2275 руб./EUR1, поднявшись на 32,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18 копеек - до 71,59 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 12 января на 5,62 копейки, до 66,9167 руб./$1, и понизил курс евро на 8,23 копейки, до 77,1282 руб./EUR1.

Как считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение курса рубля в ходе дневных торгов 11 января связано, прежде всего, с наметившейся коррекцией на мировых рынках капитала и некоторым ослаблением интереса инвесторов к рисковым активам, которые заметно прибавили в цене за первую декаду января. В частности, на европейских фондовых площадках инициатива плавно перешла к продавцам, и к середине дня основные фондовые индексы Европы теряли порядка 0,2-0,5%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижался к 15:00 мск почти на 0,2%, говоря о том, что открытие торгов на фондовых биржах США в пятницу, скорее всего, пройдет под диктовку игроков на понижение.

Вместе с тем мировые цены на нефть все еще остаются в плюсе по отношению к закрытию четверга. Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $61,76 за баррель, что на 0,13% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на 0,39% - до $61,68 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывает оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил ранее на этой неделе, что согласованного в декабре странами ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1,2 млн б/с будет более чем достаточно, чтобы вернуть рынок в сбалансированное состояние. По его оценкам, экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе составит 7,2 млн б/с, а в феврале сократится до 7,1 млн б/с. Согласно данным S&P Global Platts, страны ОПЕК снизили добычу нефти в декабре на 630 тыс. баррелей, до минимальных за шесть месяцев 32,43 млн баррелей.

Рубль в пятницу практически никак не отреагировал на объявление Минфином о возобновлении с 15 января покупки валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. В частности, доллар США продолжил колебаться на бирже в диапазоне 66,8-67,0 руб./$1, а евро - чуть выше отметки 77 руб./EUR1, как и до объявления Минфина. Как сообщило министерство, совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 15 января по 6 февраля 265,8 млрд рублей (этот объем минимальный с апреля 2018 года, когда на покупку было направлено 240,7 млрд рублей). Ежедневный объем покупки валюты составит в предстоящий период 15,6 млрд рублей.

По мнению аналитиков Нордеа банка, публикация данных о предстоящих покупках валюты Минфином РФ не оказала сильного влияния на курс рубля из-за того, что решение возобновить покупки, объявленное почти месяц назад, уже нашло отражение в ожиданиях участников рынка. "Вчера министр финансов США Стивен Мнучин после закрытого заседания в Конгрессе отметил, что желание министерства снять санкции с "РусАла" (MOEX: RUALR) не является политически мотивированным. При этом спикер Палаты представителей раскритиковала заявления С.Мнучина, назвав его выступление одним из худших среди представителей администрации Д.Трампа. Таким образом, неопределенность в отношении снятия санкций с российской компании все еще сохраняется, поэтому заметной реакции на данное событие на рынке не происходит", - полагают эксперты Нордеа банка.

По словам эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, "несмотря на небольшую коррекцию доллара на глобальных рынках, которая улучшает перспективы валют развивающихся рынков, прогнозировать поступательное укрепление рубля явно преждевременно". "Скорее всего, мы вступаем в некую переходную фазу - от падения к консолидации, которая практически наверняка будет сопровождаться повышенной волатильностью. Говоря о глобальных рынках, перспективы становятся все более мрачными для растущего числа компаний по всему миру. Торговые войны, сложные политические процессы в Европе (Франция, Италия, Brexit), неустойчивые фондовые рынки - все это способствует разрастанию проблем, подогреваемых сжатием денежной ликвидности из-за новой монетарной политики ФРС США", - отмечает аналитик.

"По последней информации, Белый дом готов ввести режим чрезвычайного положения в связи с невозможностью достижения консенсуса с конгрессменами-демократами. Дональд Трамп присматривается к неиспользованным средствам в бюджете Инженерных войск армии США. Он потребовал от их командования определить, насколько быстро могут быть подписаны контракты и начаться строительные работы. Отмечается, что в распоряжении инженерных войск США есть порядка $14 млрд, которые выделялись в 2018 году в рамках законопроекта о расходах на случай стихийных бедствий, но не были израсходованы. Судя по "краснеющим" фьючерсам на фондовые индексы США, похоже, оттепель в настроениях инвесторов, скорее всего, закончилась", - считает В.Рожанковский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу практически не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" сохранилась на уровне 7,88% годовых, по кредитам на семидневный срок - снизилась на 1 базисный пункт (б.п.), до 7,93% годовых. При этом ставки на срок 1 месяц и 3 месяца выросли на 1 б.п. - до 8,23% годовых и 8,64% годовых соответственно, а ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дна - 8,72% годовых.