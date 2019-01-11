Наиболее вероятным сценарием видим "боковик" в диапазоне 2000-2500 пунктов по индексу МосБиржи - ИК "ФИНАМ"

"Оценка российского рынка по мультипликаторам достаточно нетребовательная - медианный коэффициент соотношения цены и прибыли за 2018 и 2019 годы составляет 6,5х и 6,2х соответственно, но это объясняется санкционными рисками, которые на фоне снижения цен на нефть и роста стоимости денег могут помешать индексу МосБиржи заметно превзойти исторические максимумы. Наиболее вероятным сценарием мы видим "боковик" в диапазоне 2000-2500 пунктов", - указывает прогноз руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Михаил Аристакесян.