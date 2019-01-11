Сектор высокодоходных облигаций США демонстрирует позитивную динамику - Julius Baer

"Основным фактором, на основании которого мы занимали негативную позицию по американскому рынку высокодоходных облигаций, были риски резкого ухудшения условий финансирования, - подчеркивает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Как показывают расчеты Международного валютного фонда, агентства Moody's и наших аналитиков, в Соединенных штатах существует значительное число заемщиков со спекулятивным кредитным рейтингом, так называемых "зомби-компаний", которые сильно зависят от постоянного притока капитала (внешнего финансирования) для покрытия дефицита операционных доходов. Moody's предупреждает, что ухудшение условий рефинансирования может привести к росту ожидаемой доли дефолтов до 10%. Этот риск не покрывается текущим уровнем кредитных спредов на рынке".

Тем не менее, свежая еженедельная статистика показывает, что приток средств в высокорисковые активы начал восстанавливаться, полагает эксперт. По данным с рынка, после очень большого оттока в декабре прошлого года в последнее время в фонды высокодоходных американских облигаций было проинвестировано более 2 млрд долларов. Кроме того, по подсчетам Moody's, после худшего с декабря 2008 года месяца по объему выпуска новых высокодоходных бумаг за неделю, завершившуюся 9 января, объем их эмиссии достиг почти 1 млрд долларов. Таким образом, можно сказать, что риски резкого ухудшения условий финансирования пока не реализовались.

"Смягчение риторики ФРС США помогло восстановлению сектора высокодоходных бумаг. При сохранении текущих условий рефинансирования на рынке мы будем вынуждены пересмотреть свою позицию по американским высокодоходным облигациям и использовать более тактический подход к оценке этого рынка в 2019 году", - резюмирует Маркус Алленшпах .