Замедление темпов мирового экономического роста повлияет на инвестиционную активность в 2019 году - ИК "ФИНАМ"

По итогам прошлого года сводный индекс мировых фондовых рынков MSCI All-Country World снизился более чем на 11%. Негативный эффект оказали опасения ухудшения ситуации в мировой экономике, повышение ставок в США, эскалация торгового противостояния США и Китая, а также усиление политических рисков в ряде регионов. В 2019 году ожидается как минимум ослабление влияния этих факторов, указывают эксперты ИК "Финам".

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что декабрьское повышение было последним плановым, и теперь регулятор будет действовать, исходя из рыночной конъюнктуры. Кроме этого, наметилась тенденция смягчения торгового конфликта США и Китая. После встречи лидеров стран на саммите G-20 американская сторона согласилась не поднимать импортные пошлины на китайские товары с 1 января, а Китай заявил о намерении снизить пошлины на импорт автомобилей в страну с 40% до 15% и возобновил закупку американской сельскохозяйственной продукции.

Темпы роста экономики США несколько замедлятся, но сохранят высокий уровень по меркам развитых стран, считают в ИК "Финам". Это обеспечит приток средств в американские акции, особенно с учетом снижения их оценочных мультипликаторов - коэффициент соотношения цены и прибыли (P/E) индекса S&P 500 сейчас находится на четырёхлетнем минимуме.

В сегменте развивающихся рынков привлекательнее всего выглядит фондовый рынок Китая, который в прошлом году был обделен вниманием инвесторов из-за ослабления темпов экономического роста в стране и всё той же торговой войны. Деэскалация противостояния с США, один из самых высоких темпов экономического роста и сохранение надлежащего баланса денежно-кредитной политики между ужесточением и смягчением обеспечат интерес со стороны инвесторов в 2019 году.

"Разница в макроэкономической ситуации, а также тот факт, что процентные ставки в США значительно превосходят аналогичные в ЕС и Японии, будут стимулировать приток капитала в США, что, в свою очередь, приведёт к укреплению доллара. Темпы экономического роста в развивающихся странах в ближайшие годы будут оставаться стабильными, и на фоне замедления подъема в развитых странах они вновь получат право называться лидерами глобального экономического восстановления, что дает основания рассчитывать на возрождение интереса к акциям компаний этих стран", - прокомментировал прогноз руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ГК ФИНАМ Михаил Аристакесян.