Краткосрочным ориентиром по Brent выступают отметки $61-63/bbl - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть незначительно растут в ходе утренних торгов сегодня. Контракты на Brent торгуются в районе $62.1/bbl, а стоимость фьючерсов на WTI находится у отметки $52.7/bbl. За прошедший день нефтяные котировки не демонстрировали выраженной динамики, закрывшись практически на уровнях открытия торгов. Фундаментальные факторы, такие как высокий уровень добычи нефти в США и снижение спроса на энергоресурсы вследствие замедления мировой экономики, по-прежнему не дают ценам на нефть продемонстрировать существенный рост. Тем не менее, действующее соглашение ОПЕК+ позволяет нефтяным контактам закрепиться в районе текущих отметок. Важной темой для нефтяного рынка, как и для всего класса рисковых активов является тема торговых противоречий между США и Китаем. Дополнительная информация по данной теме может появиться в конце января. Краткосрочным ориентиром по Brent выступают отметки $61-63/bbl", - комментируют ситуацию на рынке нефти эксперты "Нордеа Банка".

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