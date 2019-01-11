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11 января 2019 года 11:35

Рынок акций РФ утром сохраняет оптимизм вместе с миром, раллируют РусАл и En+ на новостях

Москва. 11 января. Рынок акций РФ утром в пятницу сохраняет восходящее движение на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях успешных итогов торговых переговоров США и Китая; раллируют акции "РусАла" и GDR En+ Group на ожиданиях отмены санкций США.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2435,81 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1146,92 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.

Доллар стоит 66,89 рубля (-0,02 рубля).

Подорожали акции "РусАла" (+4,3%) и GDR En+ Group (+10,4%) на фоне известий, что глава Минфина США Стивен Мнучин в ходе выступления в Конгрессе в четверг привел аргументы в пользу принятого его ведомством решения о снятии санкций с компаний Олега Дерипаски (En+, "РусАл", "Евросибэнерго") и назвал это решение свидетельством успешности санкционной политики США.

С.Мнучин отрицал, что снятие санкций призвано помочь российским властям. Он заявил журналистам, сообщает агентство Bloomberg, что это решение не является "политически мотивированным", а связано с ролью, которую эти компании играют на мировом рынке алюминия. Ряд законодателей подвергли план Минфина сомнению и предложили принять резолюцию для отмены решения о снятии санкций. С.Мнучин отметил, что компании En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", которые Вашингтон намерен исключить из санкционного списка, могут вновь подпасть под санкции в случае несоблюдения требований Минфина.

Также выросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,1% и +2,6% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5% и -0,9% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%).

Индексы в США в четверг завершили ростом пятую сессию подряд, S&P 500 и Dow Jones вышли из зоны коррекции, прибавив более 10% с последнего минимума, зафиксированного 24 декабря, пишет Dow Jones.

В целом, начало года на рынке акций США стало лучшим за 13 лет: за первые семь сессий 2019 года индексы продемонстрировали самый сильный рост с 2006 года. Dow Jones за этот период прибавил 2,9%, S&P 500 - 3,6%, Nasdaq - 5,3%.

Трейдеры сохраняют оптимизм в связи с переговорами о торговле между США и Китаем и рассчитывают, что Федеральная резервная система (ФРС) сделает перерыв в повышении процентных ставок.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что экономика США находится в хорошем состоянии. При этом он добавил, что ЦБ будет учитывать напряженность на финансовых рынках при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении ставок.

Вместе с тем сохраняются опасения, связанные с частичной приостановкой работы правительства США, которая вполне может стать самой продолжительной в истории.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 1%, Китай - на 0,7%), в Европе динамика индексов на старте торгов смешанная (FTSE вырос на 0,2%, DAX просел на 0,1%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

США и Китай движутся к проведению нового раунда переговоров на более высоком уровне для преодоления противоречий в торговой сфере. Министр финансов США С.Мнучин заявил в четверг, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ "с высокой вероятностью" посетит Вашингтон позднее в этом месяце для продолжения переговоров.

Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Дж.Пауэлла в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона в четверг утвердили инвесторов во мнении о том, что позиция центробанка по кредитно-денежной политике стала более "голубиной". Это поддержало оптимизм трейдеров, ранее выражавших опасения, что продолжающееся ужесточение политики Федрезервом может спровоцировать рецессию в экономике США.

Дж.Пауэлл подчеркнул, что у Федрезерва есть возможность проявить терпение в плане дальнейшего подъема ставки. Он отметил также, что ЦБ будет учитывать напряженность на финансовых рынках при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении ставок.

Нефть утром в пятницу делает попытки продолжить рост, неделя завершается самым существенным приростом за два года; уровень цен Brent на $0,7 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,95 за баррель (+0,4% и +0,4% в четверг), февральская цена WTI - $52,9 за баррель (+0,6% и +0,4% накануне).

Девятидневное ралли для Brent стало самым продолжительным с сентября 2007 года, для WTI - с января 2010 года, пишет MarketWatch. С начала недели Brent подорожала на 7,6%, WTI - на 9,3%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года.

Поддержку нефтяному рынку оказывает оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, внешний фон утром в пятницу остается достаточно благоприятным, чтобы оказать поддержку котировкам российских акций. Вместе с тем, данные технического анализа указывают на возможность приостановки роста вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации доллара в диапазоне 66,5-67 руб./$1.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, оптимизм инвесторов повысило заявление министерства торговли КНР, что в ходе прошедшей встречи стороны "заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов". Появилась информация, что до конца месяца в Штаты прибудет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ для продолжения переговоров.

Для индекса МосБиржи важно сопротивление 2440 пунктов, преодоление которого даст сигнал на штурм исторических максимумов на следующей неделе. Вечером в пятницу будет велико желание зафиксировать прибыль перед выходными. Насколько это желание воплотится в продажи, зависит от динамики американского рынка, поскольку внутренних идей практически нет, считает А.Антонов.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, цены на нефть Brent с начала года выросли уже на 15%, и у игроков есть повод для фиксации прибыли. Тем не менее, соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ и падение экспорта нефти из Ирана, несмотря на освобождение страны от исполнения этого соглашения, создают предпосылки для дальнейшего роста цен на нефть.

Однако инвесторам необходимо подтверждение урегулирования торговых противоречий между США и Китаем, что вернет спрос на рисковые активы на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяные фьючерсы. Локально котировки Brent продолжат находиться в диапазоне $60-62 за баррель, в среднесрочной перспективе при уверенном спросе на рисковые активы восходящий тренд продолжится к отметке $65 за баррель.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, краткосрочные перспективы индексов и рубля благоприятны.

Восстановить оптимизм на мировых биржах помогло выступление главы ФРС Дж.Пауэлла, который вновь выразил готовность скорректировать темпы ужесточения денежно-кредитной политики в случае необходимости. О необходимости сделать паузу в цикле повышения процентных ставок говорили и другие представители центрального банка. Кроме того, поступила информация, что вице-премьер КНР посетит США для продолжения торговых переговоров 30-31 января.

В пятницу повлиять на динамику нефти в вечерние часы может отчет Baker Hughes о числе активных нефтяных буровых установок в США.

Индекс МосБиржи может взять курс на район 2450 пунктов, а долларовый индекс РТС - устремиться к отметке 1150 пунктов. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 2410 и 1130 пунктов. На часовых графиках оба индикатора расположены в зоне перекупленности, что предупреждает об опасности кратковременной коррекции вниз, считает Е.Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+36,3%), обыкновенные акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+12,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+5,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,8%).

Подешевели бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,4%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,186 млрд рублей (из них 2,021 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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