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Главная / Мнения аналитиков / Из-за ожидающегося снижения реальных доходностей ОФЗ Россия будет заметно проигрывать большинству EМ - Уралсиб
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11 января 2019 года 11:33
Из-за ожидающегося снижения реальных доходностей ОФЗ Россия будет заметно проигрывать большинству EМ - Уралсиб
"Сегодня Росстат опубликует еженедельные данные по инфляции, которые отразят динамику потребительских цен в первую неделю нового года. Мы ждем заметного ускорения роста потребительских цен, по итогам января ИПЦ может повыситься до 5,5–5,6% на фоне увеличения НДС и акцизов. Это означает, что реальная доходность десятилетних бумаг может "схлопнуться" до 3% годовых, в то время как доходность "линкера" ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 г. сейчас составляет почти 3,4% годовых. Это может побудить некоторых инвесторов переложиться в "линкеры". Кроме того, из-за ожидающегося снижения реальных доходностей ОФЗ Россия будет заметно проигрывать по этому показателю большинству ЕМ", - отмечают аналитики Уралсиба.
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11 января 2019 года 19:37
Москва. 11 января. Доллар США и евро, умеренно подраставшие в ходе большей части торговой сессии на "Московской бирже" в пятницу, к вечеру растеряли свои достижения и вернулись к уровням закрытия предыдущего дня; рубль смог отыграть дневные потери к бивалютной корзине на фоне приостановившегося падения мировых цен на нефть. читать дальше
.11 января 2019 года 19:30
Российский фондовый рынок, несмотря на негативный внешний фон, смог закончить торги на положительной территории - Промсвязьбанк
"В пятницу российский фондовый рынок, несмотря на негативный внешний фон, смог закончить торги на положительной территории. При этом продажам способствовала как ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступала ниже 61 доллара за баррель, так и динамика западных рынков акций. Так,... читать дальше
.11 января 2019 года 19:28
Москва. 11 января. Котировки российских еврооблигаций заметно выросли в начале 2019 года благодаря дорожающей нефти и повышенному спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM) на фоне ожиданий итогов торговых переговоров между США и Китаем и ряда заявлений представителей Федрезерва США об осторожности дальнейшего ужесточения монетарной политики. читать дальше
.11 января 2019 года 19:28
Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индексов к новым максимумам с начала декабря, раллировали En+ и РусАл
Москва. 11 января. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов к максимумам с начала декабря на фоне высокой нефти, лидировали акции "РусАла" и GDR En+ Group на ожиданиях отмены санкций США. читать дальше
.11 января 2019 года 18:38
Российский рынок акций откатился от зоны сопротивления 2440-2445 пунктов Индекса Мосбиржи, растеряв все сегодняшние приобретения - Алор Брокер
"Российский рынок акций отошел от максимумов дня, и на краснеющей Америке Индекс Мосбиржи откатился от зоны сопротивления 2440-2445 пунктов, растеряв все сегодняшние приобретения. Но пока мы не видим масштабной фиксации прибыли. Это, отчасти, связано с короткой рабочей неделей и возвращением части... читать дальше
.11 января 2019 года 18:15
"Рубль оказался самым слабым среди сырьевых валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4145 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,88%, недельная снизилась до 7,93%, а месячная повысилась до 8,23%. Негативом для рубля стало объявление параметров валютных... читать дальше
.11 января 2019 года 17:40
Рынок промышленных металлов будет оставаться сбалансированным при сохранении текущей финансовой и экономической политики в Китае - Julius Baer
Прогноз по росту китайской экономики является, по мнению аналитика Julius Baer Карстена Менке, ключевым фактором не только для сектора промышленных металлов, но и для финансовых рынков в целом. Несмотря на введение отдельных мер поддержки официальный Пекин пока воздерживается от масштабной... читать дальше
.11 января 2019 года 17:15
Умеренный рост принятия рисков инвесторами в конце недели продолжается - ФРС посылает рынкам дополнительные сигналы о "гибкости" своей политики, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В целом усиление "голубиной" составляющей в тоне американского регулятора, по оценкам эксперта,... читать дальше
.11 января 2019 года 16:50
"Российский рубль к середине дня в пятницу терял 1 копейку по отношению к доллару и 23 копейки к евро. При более пристальном рассмотрении становится ясно, что снижение к доллару на 0,4% после роста на 4,5% с начала года является не более чем коррекцией (фиксацией прибыли). Однако рынки всегда... читать дальше
.11 января 2019 года 16:27
Опасения рынка на счёт возобновления устойчивой тенденции к ослаблению рубля имеют под собой вполне определённые основания - "Открытие Брокер"
"Рубль оказался самым слабым среди сырьевых валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4145 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,88%, недельная снизилась до 7,93%, а месячная повысилась до 8,23%. Негативом для рубля стало объявление параметров валютных... читать дальше
.11 января 2019 года 15:47
"До конца дня умеренно негативный настрой на финансовых рынках сохранится. Политический тупик в США может в любой момент привести к ещё одной волне коррекции по всем рисковым активам. Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично. Индекс МосБиржи пока уверенно идёт на... читать дальше
.11 января 2019 года 15:45
Москва. 11 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне охлаждения интереса глобальных инвесторов к активам emerging markets (EM). читать дальше
.11 января 2019 года 15:18
Наиболее вероятным сценарием видим "боковик" в диапазоне 2000-2500 пунктов по индексу МосБиржи - ИК "ФИНАМ"
"Оценка российского рынка по мультипликаторам достаточно нетребовательная - медианный коэффициент соотношения цены и прибыли за 2018 и 2019 годы составляет 6,5х и 6,2х соответственно, но это объясняется санкционными рисками, которые на фоне снижения цен на нефть и роста стоимости денег могут... читать дальше
.11 января 2019 года 14:40
Евро завершает неделю приличным ростом, вырвавшись за пределы 3-месячного диапазона с верхней границей в виде отметки 1.15, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Сейчас главная задача единой валюты - не растерять потенциал. Впрочем, поскольку... читать дальше
.11 января 2019 года 14:10
"Основным фактором, на основании которого мы занимали негативную позицию по американскому рынку высокодоходных облигаций, были риски резкого ухудшения условий финансирования, - подчеркивает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Как показывают... читать дальше
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