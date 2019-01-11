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11 января 2019 года 11:10
В целом 2019 год может оказаться трудным для торговли на сырьевых рынках - "Открытие Брокер"
Прошедший 2018 год для сырьевых рынков в целом выдался положительным, хотя общая динамика оставалась в рамках широкого диапазона консолидации, что показывало большинство товаров, считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Индекс CRB в 2018 г. показал рост на 7,6%, в основе чего лежало ослабление курса доллара США. Фундаментально большинство товарных рынков остаются избыточными, а уровень накопленных запасов сокращается с трудом. Сезонность продолжает сглаживаться, что свидетельствует как о росте технологий производства, так и о всё большем вовлечении различных регионов мира в мировую экономику. Это приводит к снижению общего уровня мировой себестоимости товаров и снижению общего уровня цен. Наибольший прирост цен в 2018 году наблюдался на рынке нефти, никеля, палладия и какао-бобов. Основной причиной роста цен на этих рынках, по мнению Оксаны Лукичевой, стало ограничение производства сырья или его доступности на мировом рынке, что не является рыночным фактором и постепенно приводит к структурным перекосам. Цены на зерновые, особенно на пшеницу, также показали рост в связи с неурожаем в Европе и снижением производства в прочих регионах-производителях. Рынки масличных, хлопка и цветных металлов оставались под давлением возрастающего протекционизма, что может привести к существенному снижению потребления сырья в мире. Последний квартал 2018 года показал разворот ситуации на товарных рынках в негативную сторону под влиянием усилившихся опасений за состояние мировой экономики в 2019 году, указывает аналитик компании. В связи с этим наблюдался уход инвесторов от риска, что оказало поддержку рынку золота, несмотря на жёсткую денежно-кредитную политику Центробанков. После декабрьского заседания ФРС США появилась надежда на смягчение денежно-кредитной политики регулятора и замедление темпов повышения процентных ставок, несмотря на заявленное в начале прошлого года намерение по нормализации баланса. Данный фактор продолжит оказывать сильное влияние на товарные рынки в 2019 году через колебания курса доллара США. "В целом 2019 год может оказаться трудным для торговли на сырьевых рынках в связи с ожидающимся ростом волатильности цен при сохранении ценовой динамики в широких диапазонах консолидации, - прогнозирует эксперт компании "Открытие Брокер". - Неблагоприятные ожидания по развитию экономической и политической ситуации в мире приведут к росту системных рисков, а возможное снижение потребления может вызвать усиление падения цен на избыточных рынках. С другой стороны, сильное влияние на цены продолжат оказывать нерыночные факторы: намеренное ограничение производства некоторых товаров, картельные сговоры, монополизация узких рынков, валютный фактор и денежно-кредитная политика регуляторов".
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