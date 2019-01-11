11 января 2019 года 10:25
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов пятницы на фоне приостановившегося роста нефти
Москва. 11 января. Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль немного снизился к бивалютной корзине вслед за приостановившимся ростом нефтяных цен.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,93-67 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,96 руб./$1 (+5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 77,1525 руб./EUR1 (+24,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 14 копеек к уровню закрытия четверга, до 71,55 рубля.
Доллар при этом оказался на 9,95 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 5,8 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля в начале торгов 11 января связано, прежде всего, с приостановившимся ростом мировых цен на нефть после их подъема по итогам девяти предыдущих сессий. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составляет $61,64 за баррель, что на 0,06% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на 0,39% - до $61,68 за баррель.
Девятидневное ралли для Brent стало самым продолжительным с сентября 2007 года, для WTI - с января 2010 года. С начала недели Brent подорожала на 7,6%, WTI - на 9,3%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года. Поддержку нефтяному рынку оказывает оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил ранее на этой неделе, что согласованного в декабре странами ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1,2 млн б/с будет более чем достаточно, чтобы вернуть рынок в сбалансированное состояние. По его оценкам, экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе составит 7,2 млн б/с, а в феврале сократится до 7,1 млн б/с. Согласно данным S&P Global Platts, страны ОПЕК сократили добычу нефти в декабре на 630 тыс. баррелей, до минимальных за шесть месяцев 32,43 млн баррелей.
Опубликовано: /Финмаркет/
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