Совокупный негативный накопительный эффект будет сдерживать рубль от масштабного укрепления - Росбанк

"Сегодня Минфин объявит объем покупок иностранной валюты на внутреннем рынке с 15 января. Напомним, что данные покупки осуществляются у ЦБ РФ - и с 15 января Банк России возобновит "зеркальные" покупки валюты на открытом рынке после временной приостановки с августа 2018. По нашим оценкам, объем покупок в январе уменьшится на 33% по отношению к декабрю, до 275 млрд руб. ($4,1 млрд), что является минимальным значением с апреля 2018 года. Сказывается сокращение таможенных пошлин более чем на 34% в рамках начала реализации нефтяного манёвра, а также снижение объемов добычи из-за вступления в силу соглашения ОПЕК+ и падение цен на нефть. Однако из-за сокращенного количества рабочих дней в январе ежедневный объем покупок составит $240 млн/день, что сопоставимо со среднедневными объемами прошлого года. В 1к'19 эффект от возобновления покупок на открытом рынке будет частично нивелирован сезонно высоким притоком валюту по текущему счету. Однако совокупный негативный накопительный эффект будет сдерживать рубль от масштабного укрепления даже в сценарии дальнейшего отскока цен на нефть и снижения санкционной напряженности", - полагают в Росбанке.