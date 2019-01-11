Сегодня ждем консолидацию рынка ОФЗ при частичной фиксации прибыли по длинным ОФЗ - Промсвязьбанк

"В четверг рост котировок ОФЗ продолжился – доходность 10-летних ОФЗ снизилась еще на 3 б.п. – до 8,48% годовых. Доходности коротких госбумаг также опустились в пределе 1-2 б.п. (7,72% и 7,85% годовых по годовым и 2-летним ОФЗ соответственно). В результате, премия к ключевой ставке 10-леток сузилась до 73 б.п., 2-леток – до 10 б.п. На наш взгляд, оптимизм инвесторов (особенно по длинным ОФЗ) выглядит несколько чрезмерным, и связан по большей части с сокращением коротких позиций, открытых до новогодних праздников. Ключевым вопросом остается эффекту на инфляцию со стороны повышения НДС в январе, который может повлиять на политику Центробанка. При этом вчера Росстат повысил оценку инфляции за 2018 год до 4,3% с 4,2% по предварительным данным, что уже превысило верхнюю границу прогноза ЦБ (3,9-4,2). Регулятор оценивает эффект на инфляцию от повышения НДС в пределах 0,5%-1,5%; более умеренные январские данные поддержат котировки госбумаг – не исключаем сужение премии 10-летних ОФЗ к ставке ЦБ до 50 б.п. (8,25% годовых в терминах доходности госбумаг). При этом сегодня выйдут первые январские данные по недельной инфляции (до 9 января). А на следующей неделе Минфин протестирует рынок первыми в этом году аукционами в рамках амбициозных планов занять 450 млрд. руб. в I квартале. Сегодня ждем консолидацию рынка ОФЗ при частичной фиксации прибыли по длинным ОФЗ. В центре внимания будут данные по инфляции – первая январская оценка эффекта повышения НДС с начала года", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.