Индекс Мосбиржи и индекс РТС в перспективе ближайших месяцев застрахованы от серьезных падений - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Настроение биржевых игроков в последние дни приподнятое. В отсутствие ярких новостей рынки показывают рост. Индекс МосБиржи IMOEX от минимумов 25 декабря отскочил на 7%, индекс РТС, рассчитываемый в долларах, - на 9%. Привет ослаблению рубля! Если исходить из парадигмы устойчивости рубля, оба индекса на перспективу месяцев от серьезных падений застрахованы. А какой-то рост показать могут. Если оценивать близкие перспективы, то за последним ралли не должно следовать антиралли возмездия. Скорее, пора поторговаться на месте. Предположительно, то же произойдет и с глобальными акциями, и с нефтью", - отмечает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.