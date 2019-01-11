В конце недели умеренная фиксация прибыли по евробондам может продолжиться - Промсвязьбанк

"Евробонды ЕМ продолжают консолидироваться после роста котировок в понедельник – заявления главы ФРС, сделанные в конце прошлой недели, рынком уже учтены и инвесторам необходимы новые позитивные сигналы. Вчера Дж.Пауэлл в своем выступлении на заседании Экономического клуба в Вашингтоне подтвердил намерения ФРС действовать более осторожно, однако реакции рынка уже не последовало. Пока внешний фон для рынка евробондов выглядит скорее нейтральным – негатив от приостановки работы правительства США нивелируется перспективами торговых переговоров с Китаем. В этом ключе евробонды развивающихся стран в рамках консолидации продемонстрировали умеренную коррекцию котировок вслед за базовым активом (доходность UST’10 прибавила 3 б.п. – до 2,74%) – доходности 10-леток России повысились на 2 б.п. – до 4,79% годовых, Мексики – на 7 б.п. (4,47%), ЮАР – на 4 б.п. (5,5%), Бразилии – на 7 б.п. (4,95%), Турции – на 1 б.п. – до 7,34%. В конце недели умеренная фиксация прибыли по евробондам, полученная инвесторами с начала года, может продолжиться", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.