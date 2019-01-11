При уверенном спросе на рисковые активы восходящий тренд нефти продолжится к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть приостановили рост, поскольку с начала года котировки Brent выросли на 15%, и в текущий момент на рынке происходит фиксация прибыли. Соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ и падение экспорта нефти из Ирана, несмотря на освобождение страны от исполнения этого соглашения, создают предпосылки для дальнейшего роста цен на нефть. Однако инвесторам необходимо подтверждение урегулирования торговых противоречий между США и Китаем, что вернет спрос на рисковые активы на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяные фьючерсы. Локально котировки Brent продолжат находиться в диапазоне 60-62 долл./барр., в среднесрочной перспективе при уверенном спросе на рисковые активы восходящий тренд продолжится к отметке 65 долл./барр.", - считает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.