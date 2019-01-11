Ждём небольшого роста отечественных индексов в начале дня - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть торгуется без существенных потерь, рынки Азии демонстрируют небольшое повышение, доллар слабеет на глобальном рынке, включая динамику против сырьевых валют. Соответственно, ждём небольшого роста отечественных индексов в начале дня и незначительного укрепления рубля. С другой стороны, есть и местный негатив. Министр финансов США С. Мнучин заявил журналистам, что Вашингтон продолжит проводить жёсткую санкционную политику против РФ. В то же время он подчеркнул, что администрация настроена вывести из-под санкций "РусАл", En+ и "Евросибэнерго". Он отметил, что организации существенно повысили свою прозрачность, а также проходят необходимую реструктуризацию собственности", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.