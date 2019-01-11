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11 января 2019 года 09:49

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти на внешнем позитиве

Москва. 11 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы в четверг перешли от снижения к росту, завершив в плюсе пятую сессию подряд, S&P 500 и Dow Jones вышли из зоны коррекции, прибавив более 10% с последнего минимума, зафиксированного 24 декабря. В целом, начало года на рынке акций США стало лучшим за 13 лет: за первые семь сессий 2019 года индексы продемонстрировали самый сильный рост с 2006 года. Dow Jones за этот период прибавил 2,89%, S&P 500 - 3,58%, Nasdaq - 5,3%.

Трейдеры сохраняют оптимизм в связи с переговорами о торговле между США и Китаем и рассчитывают, что Федеральная резервная система (ФРС) сделает перерыв в повышении процентных ставок. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что экономика США находится в хорошем состоянии. При этом он добавил, что ЦБ будет учитывать напряженность на финансовых рынках при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении ставок.

Вместе с тем сохраняются опасения, связанные с частичной приостановкой работы правительства США, которая вполне может стать самой продолжительной в истории. Президент США Дональд Трамп в среду ушел со встречи с лидерами Демократической партии и повторил, что может ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы добиться строительства стены на границе с Мексикой. В четверг Д.Трамп, сославшись на юристов Белого дома, подчеркнул, что у него есть "абсолютное право" на введение чрезвычайного положения без оглядки на Конгресс. Также Д.Трамп сказал журналистам, что из-за приостановки работы правительства США может пропустить саммит в Давосе, который в этом году проходит 22-25 января. Таким образом, он не исключает, что шатдаун, начавшийся 22 декабря, может затянуться более чем на месяц.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу благодаря оптимизму в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналам о том, что Федеральная резервная система может сделать перерыв в повышении процентных ставок. Японский индекс Nikkei 225 увеличился почти на 1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, тайваньский TAIEX - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%.

США и Китай движутся к проведению нового раунда переговоров на более высоком уровне для преодоления противоречий в торговой сфере. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ "с высокой вероятностью" посетит Вашингтон позднее в этом месяце для продолжения переговоров.

В свою очередь цены на нефть приостановили рост в пятницу утром после подъема по итогам девяти предыдущих сессий и завершают неделю самым существенным ростом за два года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $61,55 за баррель, что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на 0,39% - до $61,68 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел всего на 0,04% - до $52,57 за баррель. По итогам торгов 10 января контракт вырос в цене на 0,44% - до $52,59 за баррель.

Девятидневное ралли для Brent стало самым продолжительным с сентября 2007 года, для WTI - с января 2010 года. С начала недели Brent подорожала на 7,6%, WTI - на 9,3%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года. Поддержку нефтяному рынку оказывает оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил ранее на этой неделе, что согласованного в декабре странами ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1,2 млн б/с будет более чем достаточно, чтобы вернуть рынок в сбалансированное состояние. По его оценкам, экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе составит 7,2 млн б/с, а в феврале сократится до 7,1 млн б/с. Согласно данным S&P Global Platts, страны ОПЕК сократили добычу нефти в декабре на 630 тыс. баррелей, до минимальных за шесть месяцев 32,43 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла в четверг в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,274 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,025 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 января вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,11%, поднявшись до 575,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-05" (+1,5%), "Роснефть-001Р-02" (+1,3%) и "Газпром капитал БО-03" (+0,8%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-001Р-04" (-0,6%), "Сбербанк-001-06R" (-0,47%) и "Роснефть БО-09" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 39-го купона облигаций 4-й серии в размере 10,625% годовых (13,24 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). В июле 2016 года Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций ПАО "Мечел" 4-й серии. Данные бумаги номинальным объемом 5 млрд рублей были реструктуризированы. Согласно новой эмиссионной документации, облигациям 4-й серии продлен срок обращения на 5 лет (с увеличением числа купонов с 28 до 48), введена амортизация, а также введен новый расчет при определении ставки купона. Ставка 29-30-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ (перед началом соответствующего купонного периода) плюс 2,5%. Ставки 31-48-го купонов зависят также от ключевой ставки, но определяются формулой. Амортизационное погашение облигаций производится следующим образом: по 3,5% от номинала погашено на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске бондов и в октябре 2016 года, по 4% от номинала погашено в январе и апреле 2017 года, по 5% от номинала выплачивается ежеквартально, начиная с июля 2017 года до даты погашения (15 июля 2021 года). В ходе размещения в конце июля 2009 года предполагалось, что облигации 4-й серии номинальным объемом 5 млрд рублей будут 7-летними и будут погашены 21 июля 2016 года.

ООО "Регион-инвест" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,85% годовых. Компания в январе 2016 года разместила бонды БО-02 на 10 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставки 6-10-го купонов по выпуску определяются как сумма ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 3-й рабочей день до начала купонного периода, и 0,1%. Ставка текущего купона - 7,35% годовых. В настоящее время в обращении находятся дебютные классические облигации компании на 3 млрд рублей и шесть выпусков биржевых облигаций на 55 млрд рублей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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