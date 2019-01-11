Основная задача "быков" - закрепиться выше 2440 по индексу МосБиржи - Алор Брокер

"Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы символически снижаются. Но зато нефть смогла закрепиться выше отметки 61 и сейчас торгуется на уровне 61,6 доллара за баррель. Все это свидетельствует в пользу открытия российского рынка в положительной зоне, с ростом примерно на 0,4%. Таким образом, рынок уйдет выше сопротивления 2440 пунктов и основная задача пятницы - закрепиться выше этой отметки. Если "быки" осилят этот вопрос, "дорога для штурма" исторических максимумов на следующей неделе будет открыта", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.