Цены на нефть опускаются, но завершают неделю самым существенным ростом за два года

Американские фондовые индексы в четверг перешли от снижения к росту. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Американские фондовые индексы в четверг перешли от снижения к росту, завершив в "плюсе" пятую сессию подряд, S&P 500 и Dow Jones вышли из зоны коррекции, прибавив более 10% с последнего минимума, зафиксированного 24 декабря, пишет Dow Jones.

В целом, начало года на рынке акций США стало лучшим за 13 лет: за первые семь сессий 2019 года индексы продемонстрировали самый сильный рост с 2006 года. Dow Jones за этот период прибавил 2,89%, S&P 500 - 3,58%, Nasdaq - 5,3%.

Трейдеры сохраняют оптимизм в связи с переговорами о торговле между США и Китаем и рассчитывают, что Федеральная резервная система (ФРС) сделает перерыв в повышении процентных ставок.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что экономика США находится в хорошем состоянии. При этом он добавил, что ЦБ будет учитывать напряженность на финансовых рынках при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении ставок.

Вместе с тем сохраняются опасения, связанные с частичной приостановкой работы правительства США, которая вполне может стать самой продолжительной в истории.

Президент США Дональд Трамп в среду ушел со встречи с лидерами Демократической партии и повторил, что может ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы добиться строительства стены на границе с Мексикой. В четверг Д.Трамп, сославшись на юристов Белого дома, подчеркнул, что у него есть "абсолютное право" на введение чрезвычайного положения без оглядки на Конгресс.

Также Д.Трамп сказал журналистам, что из-за приостановки работы правительства США может пропустить саммит в Давосе, который в этом году проходит 22-25 января. Таким образом, он не исключает, что шатдаун, начавшийся 22 декабря, может затянуться более чем на месяц.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 17 тыс. с пересмотренных 233 тыс. - до 216 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали сокращения показателя на 5 тыс. - с ранее указанных 231 тыс. до 226 тыс.

Отмечается, что число заявок упало, несмотря на приостановку работы правительства США, что говорит о высоком спросе на рабочую силу в Штатах в начале года.

Акции Barnes & Noble на торгах в Нью-Йорке подешевели на 15,8%. Компания предупредила акционеров, что прогноз прибыли может быть ухудшен на 10% из-за рекламных и других расходов.

Курс ценных бумаг L Brands, которой принадлежит марка Victoria's Secret, обвалился на 4,4%. Компания сообщила о нулевом росте сопоставимых продаж в декабре по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Капитализация American Airlines Group Inc. упала на 4% по итогам основной сессии. Авиаперевозчик ухудшил оценку прибыли на акцию за 2018 год.

Акции ритейлеров Macy's и Kohl's Corp. подешевели на 17,7% и 4,8% соответственно из-за объявления о замедлении роста продаж. Для Macy's падение стало максимальным с момента IPO в 1992 году.

Цена бумаг сети магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond Inc. подскочила на 16,6%. Компания объявила, что чистая прибыль на акцию в 2019 фингоду будет сопоставима с предыдущим годом, тогда как аналитики ожидали снижения с $1,99 до $1,56 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 10 января вырос на 122,8 пункта (0,51%), до 24001,92 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 11,68 пункта (0,45%), до 2596,64 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 28,99 пункта (0,42%) и составил 6986,07 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу благодаря оптимизму в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналам о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может сделать перерыв в повышении процентных ставок.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, тайваньский TAIEX - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%.

США и Китай движутся к проведению нового раунда переговоров на более высоком уровне для преодоления противоречий в торговой сфере. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ "с высокой вероятностью" посетит Вашингтон позднее в этом месяце для продолжения переговоров.

"Позитивные сигналы относительно торгового спора США и КНР продолжают находить отклик у инвесторов, и это позволяет предположить, что азиатский рынок акций готов к росту", - цитирует Market Watch Стивена Иннеса, отвечающего за рынки АТР в Oanda.

Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона в четверг утвердили инвесторов во мнении о том, что позиция Центробанка по кредитно-денежной политике стала более "голубиной". Это поддержало оптимизм трейдеров, ранее выражавших опасения, что продолжающееся ужесточение политики Федрезервом может спровоцировать рецессию в экономике США.

Дж.Пауэлл подчеркнул, что у Федрезерва есть возможность проявить терпение в плане дальнейшего подъема ставки. Он отметил также, что ЦБ будет учитывать напряженность на финансовых рынках при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении ставок.

Акции Fast Retailing подорожали на 5,7% в ходе торгов в пятницу, несмотря на слабую отчетность ритейлера, владеющего брендом Uniqlo, за минувший квартал.

Котировки бумаг японского производителя медицинского оборудования Olympus подорожали на 9,9%, Nikon - на 4,2%.

Акции поставщиков компонентов для устройств Apple продолжают дорожать после резкого падения на прошлой неделе. Цена бумаг AAC поднялась на 3,9%, Sunny Optical - на 1,5%, Samsung - на 1,8%.

Цены на нефть опускаются в пятницу после подъема по итогам девяти предыдущих сессий и завершают неделю самым существенным ростом за два года.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $61,51 за баррель, что на $0,17 (0,28%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,24 (0,39%) - до $61,68 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,09 (0,17%) - до $52,5 за баррель. По итогам торгов 10 января контракт вырос в цене на $0,23 (0,44%) - до $52,59 за баррель.

Девятидневное ралли для Brent стало самым продолжительным с сентября 2007 года, для WTI - с января 2010 года, пишет Market Watch.

С начала недели Brent подорожала на 7,6%, WTI - на 9,3%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года.

Поддержку нефтяному рынку оказывает оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил ранее на этой неделе, что согласованного в декабре странами ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1,2 млн б/с будет более чем достаточно, чтобы вернуть рынок в сбалансированное состояние.

По его оценкам, экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе составит 7,2 млн б/с, а в феврале сократится до 7,1 млн б/с.

Согласно данным S&P Global Platts, страны ОПЕК сократили добычу нефти в декабре на 630 тыс. баррелей, до минимальных за шесть месяцев 32,43 млн баррелей.

Позитивным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стало ослабление доллара США, однако несмотря на то, что в четверг доллар существенно укрепился, цены на нефть продолжили расти.