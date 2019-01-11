.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть опускаются, но завершают неделю самым существенным ростом за два года
.
ГЛАВНОЕ
Росстат повысил оценку инфляции в 2018 году до 4,3%
Росстат повысил оценку по инфляции за 2018 год до 4,3% и подтвердил декабрьскую инфляцию на уровне 0,8%. Показатель оказался выше верхнего значения интервального прогноза ЦБ (3,9-4,2%)
 
Потери из-за простоя в новогодние каникулы превысили 1% ВВП
Российская экономика могла бы получить дополнительно 1,32 трлн рублей, или 1,25% к ВВП, за новогодние каникулы, если бы это были обычные рабочие дни, подсчитали для "Известий" в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Это чистые потери — в показателях уже учтены...
 
Закон о переводе пенсионных накоплений пока неработоспособен
Закон о переводе пенсионных накоплений граждан, который вступил в силу с 1 января, на практике оказался неработоспособным. Граждане, пожелавшие перевести свои пенсионные накопления, могут это сделать двумя способами. Подать заявление либо...
 
Банк России получит новые полномочия в интернете
Госдума расширяет полномочия ЦБ в вопросах блокировки противоправного контента в интернете. Законопроект, устанавливающий для регулятора новые права в этой сфере, 10 января одобрен комитетом по финансовому рынку. По словам главы комитета Анатолия...
 
11 января 2019 года 09:37

Цены на нефть опускаются, но завершают неделю самым существенным ростом за два года

Американские фондовые индексы в четверг перешли от снижения к росту. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Американские фондовые индексы в четверг перешли от снижения к росту, завершив в "плюсе" пятую сессию подряд, S&P 500 и Dow Jones вышли из зоны коррекции, прибавив более 10% с последнего минимума, зафиксированного 24 декабря, пишет Dow Jones.

В целом, начало года на рынке акций США стало лучшим за 13 лет: за первые семь сессий 2019 года индексы продемонстрировали самый сильный рост с 2006 года. Dow Jones за этот период прибавил 2,89%, S&P 500 - 3,58%, Nasdaq - 5,3%.

Трейдеры сохраняют оптимизм в связи с переговорами о торговле между США и Китаем и рассчитывают, что Федеральная резервная система (ФРС) сделает перерыв в повышении процентных ставок.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что экономика США находится в хорошем состоянии. При этом он добавил, что ЦБ будет учитывать напряженность на финансовых рынках при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении ставок.

Вместе с тем сохраняются опасения, связанные с частичной приостановкой работы правительства США, которая вполне может стать самой продолжительной в истории.

Президент США Дональд Трамп в среду ушел со встречи с лидерами Демократической партии и повторил, что может ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы добиться строительства стены на границе с Мексикой. В четверг Д.Трамп, сославшись на юристов Белого дома, подчеркнул, что у него есть "абсолютное право" на введение чрезвычайного положения без оглядки на Конгресс.

Также Д.Трамп сказал журналистам, что из-за приостановки работы правительства США может пропустить саммит в Давосе, который в этом году проходит 22-25 января. Таким образом, он не исключает, что шатдаун, начавшийся 22 декабря, может затянуться более чем на месяц.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 17 тыс. с пересмотренных 233 тыс. - до 216 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали сокращения показателя на 5 тыс. - с ранее указанных 231 тыс. до 226 тыс.

Отмечается, что число заявок упало, несмотря на приостановку работы правительства США, что говорит о высоком спросе на рабочую силу в Штатах в начале года.

Акции Barnes & Noble на торгах в Нью-Йорке подешевели на 15,8%. Компания предупредила акционеров, что прогноз прибыли может быть ухудшен на 10% из-за рекламных и других расходов.

Курс ценных бумаг L Brands, которой принадлежит марка Victoria's Secret, обвалился на 4,4%. Компания сообщила о нулевом росте сопоставимых продаж в декабре по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Капитализация American Airlines Group Inc. упала на 4% по итогам основной сессии. Авиаперевозчик ухудшил оценку прибыли на акцию за 2018 год.

Акции ритейлеров Macy's и Kohl's Corp. подешевели на 17,7% и 4,8% соответственно из-за объявления о замедлении роста продаж. Для Macy's падение стало максимальным с момента IPO в 1992 году.

Цена бумаг сети магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond Inc. подскочила на 16,6%. Компания объявила, что чистая прибыль на акцию в 2019 фингоду будет сопоставима с предыдущим годом, тогда как аналитики ожидали снижения с $1,99 до $1,56 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 10 января вырос на 122,8 пункта (0,51%), до 24001,92 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 11,68 пункта (0,45%), до 2596,64 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 28,99 пункта (0,42%) и составил 6986,07 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу благодаря оптимизму в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналам о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может сделать перерыв в повышении процентных ставок.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, тайваньский TAIEX - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%.

США и Китай движутся к проведению нового раунда переговоров на более высоком уровне для преодоления противоречий в торговой сфере. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ "с высокой вероятностью" посетит Вашингтон позднее в этом месяце для продолжения переговоров.

"Позитивные сигналы относительно торгового спора США и КНР продолжают находить отклик у инвесторов, и это позволяет предположить, что азиатский рынок акций готов к росту", - цитирует Market Watch Стивена Иннеса, отвечающего за рынки АТР в Oanda.

Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона в четверг утвердили инвесторов во мнении о том, что позиция Центробанка по кредитно-денежной политике стала более "голубиной". Это поддержало оптимизм трейдеров, ранее выражавших опасения, что продолжающееся ужесточение политики Федрезервом может спровоцировать рецессию в экономике США.

Дж.Пауэлл подчеркнул, что у Федрезерва есть возможность проявить терпение в плане дальнейшего подъема ставки. Он отметил также, что ЦБ будет учитывать напряженность на финансовых рынках при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении ставок.

Акции Fast Retailing подорожали на 5,7% в ходе торгов в пятницу, несмотря на слабую отчетность ритейлера, владеющего брендом Uniqlo, за минувший квартал.

Котировки бумаг японского производителя медицинского оборудования Olympus подорожали на 9,9%, Nikon - на 4,2%.

Акции поставщиков компонентов для устройств Apple продолжают дорожать после резкого падения на прошлой неделе. Цена бумаг AAC поднялась на 3,9%, Sunny Optical - на 1,5%, Samsung - на 1,8%.

Цены на нефть опускаются в пятницу после подъема по итогам девяти предыдущих сессий и завершают неделю самым существенным ростом за два года.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $61,51 за баррель, что на $0,17 (0,28%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,24 (0,39%) - до $61,68 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,09 (0,17%) - до $52,5 за баррель. По итогам торгов 10 января контракт вырос в цене на $0,23 (0,44%) - до $52,59 за баррель.

Девятидневное ралли для Brent стало самым продолжительным с сентября 2007 года, для WTI - с января 2010 года, пишет Market Watch.

С начала недели Brent подорожала на 7,6%, WTI - на 9,3%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года.

Поддержку нефтяному рынку оказывает оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил ранее на этой неделе, что согласованного в декабре странами ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1,2 млн б/с будет более чем достаточно, чтобы вернуть рынок в сбалансированное состояние.

По его оценкам, экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе составит 7,2 млн б/с, а в феврале сократится до 7,1 млн б/с.

Согласно данным S&P Global Platts, страны ОПЕК сократили добычу нефти в декабре на 630 тыс. баррелей, до минимальных за шесть месяцев 32,43 млн баррелей.

Позитивным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стало ослабление доллара США, однако несмотря на то, что в четверг доллар существенно укрепился, цены на нефть продолжили расти.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 января 2019 года 19:37
Рубль к вечеру пятницы смог отыграть дневные потери и вышел к уровням закрытия 10 января
Москва. 11 января. Доллар США и евро, умеренно подраставшие в ходе большей части торговой сессии на "Московской бирже" в пятницу, к вечеру растеряли свои достижения и вернулись к уровням закрытия предыдущего дня; рубль смог отыграть дневные потери к бивалютной корзине на фоне приостановившегося падения мировых цен на нефть.    читать дальше
.
11 января 2019 года 19:30
Российский фондовый рынок, несмотря на негативный внешний фон, смог закончить торги на положительной территории - Промсвязьбанк
"В пятницу российский фондовый рынок, несмотря на негативный внешний фон, смог закончить торги на положительной территории. При этом продажам способствовала как ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступала ниже 61 доллара за баррель, так и динамика западных рынков акций. Так,...    читать дальше
.
11 января 2019 года 19:28
Цены евробондов РФ заметно выросли в начале года благодаря подъему нефти и спросу на активы EM
Москва. 11 января. Котировки российских еврооблигаций заметно выросли в начале 2019 года благодаря дорожающей нефти и повышенному спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM) на фоне ожиданий итогов торговых переговоров между США и Китаем и ряда заявлений представителей Федрезерва США об осторожности дальнейшего ужесточения монетарной политики.    читать дальше
.
11 января 2019 года 19:28
Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индексов к новым максимумам с начала декабря, раллировали En+ и РусАл
Москва. 11 января. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов к максимумам с начала декабря на фоне высокой нефти, лидировали акции "РусАла" и GDR En+ Group на ожиданиях отмены санкций США.    читать дальше
.
11 января 2019 года 18:38
Российский рынок акций откатился от зоны сопротивления 2440-2445 пунктов Индекса Мосбиржи, растеряв все сегодняшние приобретения - Алор Брокер
"Российский рынок акций отошел от максимумов дня, и на краснеющей Америке Индекс Мосбиржи откатился от зоны сопротивления 2440-2445 пунктов, растеряв все сегодняшние приобретения. Но пока мы не видим масштабной фиксации прибыли. Это, отчасти, связано с короткой рабочей неделей и возвращением части...    читать дальше
.
11 января 2019 года 18:15
Рубль оказался самым слабым среди сырьевых валют - "Открытие Брокер"
"Рубль оказался самым слабым среди сырьевых валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4145 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,88%, недельная снизилась до 7,93%, а месячная повысилась до 8,23%. Негативом для рубля стало объявление параметров валютных...    читать дальше
.
11 января 2019 года 17:40
Рынок промышленных металлов будет оставаться сбалансированным при сохранении текущей финансовой и экономической политики в Китае - Julius Baer
Прогноз по росту китайской экономики является, по мнению аналитика Julius Baer Карстена Менке, ключевым фактором не только для сектора промышленных металлов, но и для финансовых рынков в целом. Несмотря на введение отдельных мер поддержки официальный Пекин пока воздерживается от масштабной...    читать дальше
.
11 января 2019 года 17:15
Курс рубля сохраняет позиции на фоне осторожного восстановления аппетита к риску - БКС
Умеренный рост принятия рисков инвесторами в конце недели продолжается - ФРС посылает рынкам дополнительные сигналы о "гибкости" своей политики, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В целом усиление "голубиной" составляющей в тоне американского регулятора, по оценкам эксперта,...    читать дальше
.
11 января 2019 года 16:50
С рублем что-то не так - FxPro
"Российский рубль к середине дня в пятницу терял 1 копейку по отношению к доллару и 23 копейки к евро. При более пристальном рассмотрении становится ясно, что снижение к доллару на 0,4% после роста на 4,5% с начала года является не более чем коррекцией (фиксацией прибыли). Однако рынки всегда...    читать дальше
.
11 января 2019 года 16:27
Опасения рынка на счёт возобновления устойчивой тенденции к ослаблению рубля имеют под собой вполне определённые основания - "Открытие Брокер"
"Рубль оказался самым слабым среди сырьевых валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4145 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,88%, недельная снизилась до 7,93%, а месячная повысилась до 8,23%. Негативом для рубля стало объявление параметров валютных...    читать дальше
.
11 января 2019 года 15:47
Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично - ИК "ФИНАМ"
"До конца дня умеренно негативный настрой на финансовых рынках сохранится. Политический тупик в США может в любой момент привести к ещё одной волне коррекции по всем рисковым активам. Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично. Индекс МосБиржи пока уверенно идёт на...    читать дальше
.
11 января 2019 года 15:45
Рубль слегка снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне охлаждения интереса инвесторов к EM
Москва. 11 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне охлаждения интереса глобальных инвесторов к активам emerging markets (EM).    читать дальше
.
11 января 2019 года 15:18
Наиболее вероятным сценарием видим "боковик" в диапазоне 2000-2500 пунктов по индексу МосБиржи - ИК "ФИНАМ"
"Оценка российского рынка по мультипликаторам достаточно нетребовательная - медианный коэффициент соотношения цены и прибыли за 2018 и 2019 годы составляет 6,5х и 6,2х соответственно, но это объясняется санкционными рисками, которые на фоне снижения цен на нефть и роста стоимости денег могут...    читать дальше
.
11 января 2019 года 14:40
Продолжение роста евро зависит от настроений по USD - eToro
Евро завершает неделю приличным ростом, вырвавшись за пределы 3-месячного диапазона с верхней границей в виде отметки 1.15, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Сейчас главная задача единой валюты - не растерять потенциал. Впрочем, поскольку...    читать дальше
.
11 января 2019 года 14:10
Сектор высокодоходных облигаций США демонстрирует позитивную динамику - Julius Baer
"Основным фактором, на основании которого мы занимали негативную позицию по американскому рынку высокодоходных облигаций, были риски резкого ухудшения условий финансирования, - подчеркивает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Как показывают...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.