Чем ближе 15 января и возобновление покупок валюты со стороны ЦБ РФ, тем меньше вероятность укрепления рубля - ИФК "Солид"

"Рубль консолидируется вблизи 67 за доллар. Чем ближе 15 января и возобновление покупок валюты со стороны ЦБ РФ, тем меньше вероятность укрепления российской валюты. В ходе вчерашних торгов наблюдался рост нефти одновременно со снижением доллара к мировым валютам, что все равно не привело к покупкам рубля. Одной из причин подобного стало сообщение Росстата, который оценил итоговую инфляцию за 2018 год в 4,3%, что хуже ожиданий. Эксперты Bloomberg отмечают, что аналогичные и, вероятно, даже более высокие темпы роста потребительских цен сохранятся в 1 полугодии 2019 года", - отмечает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.