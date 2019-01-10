Индекс МосБиржи пытается выйти из консолидации - Промсвязьбанк

"В четверг российский фондовый рынок продолжил позитивную динамику на фоне уверенного закрепления нефти марки Brent выше 60 долларов. Не смогла инвесторам испортить настроение и коррекция на внешних рынках акций. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли до 0,5%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,3% и 0,4%. Несмотря на это индекс МосБиржи к закрытию прибавил 0,8%, поднявшись до 2434 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ТГК-1 и "префы" Башнефть, рост которых превысил 5%. Хуже рынка торговались бумаги Ростелекома и X5 Retail Group, потерявшие 3,2% и 1.8%. Отметим, что в ходе сегодняшних торгов индекс МосБиржи смог подняться выше верхней границы консолидации, сформированной в виде сходящегося треугольника. Это может говорить в пользу дальнейшего роста. Однако необходимо подтверждение пробоя, которым могут стать повышенные объемы торгов, чего не наблюдается, либо преодоление сопротивления на уровне 2450 пунктов, что откроет рынку дорогу к максимумам прошлого года," - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.