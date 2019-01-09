Рубль слегка снижается к доллару и умеренно теряет по отношению к евро вечером в среду

Москва. 9 января. Доллар США лишь слегка подрастает, а евро умеренно укрепляется в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в среду; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь после активного роста в течение трех торговых сессий подряд (3, 4 и 8 января).

Курс доллара США составил 66,945 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 77,05 руб./EUR1, поднявшись на 50 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 26 копеек - до 71,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рубль в ходе трех предыдущих торговых сессий заметно укрепился по отношению к доллару и евро благодаря позитивной коррекции мировых цен на нефть, а также активизации спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом активность торгов в период с 3 по 8 января в целом была невысокой из-за официальных праздничных дней в России. Среда, 9 января, является первым официальным рабочим днем после "длинных" новогодних каникул. По мнению аналитиков, некоторые участники рынка, выйдя после праздников, решили прикупить подешевевшие доллар и евро, что притормозило дальнейшее укрепление рубля, несмотря на продолжающийся рост мировых цен на нефть, подъем которых длится уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года.

Цены на нефть сократили подъем после публикации данных Минэнерго США о запасах, но все равно остаются в заметном плюсе. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК поднялась на 2,2% - до $60,01 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,55% - до $51,05 за баррель. До выхода данных Brent торговалась на уровне $60,41 за баррель, WTI - $51,43 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 января, сократились на 1,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение на 1,4 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривал падение на 2,7 млн баррелей. Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 330 тыс. баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели - 11,7 млн баррелей в сутки (б/с). Тем временем, запасы бензина увеличились по итогам недели на 8,1 млн баррелей, дистиллятов - на 10,6 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина на 4,2 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали позитивные новости о торговых переговорах США и Китая. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, трехдневные переговоры между делегациями двух стран завершились на оптимистичной ноте. По словам источников, чиновники США и Китая смогли сблизить позиции по ряду вопросов, включая торговлю энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией.

"Нельзя сказать, что сегодня мы видим какое-то существенное давление на рубль. В целом колебания доллара проходят вблизи уровней закрытия вторника. Если же смотреть в разрезе недели, то нацвалюта продемонстрировала с начала года умеренное укрепление. Помимо нефтяного фактора поддержку нацвалюте оказали такие сезонные факторы, как прохождение в декабре пика выплат по внешней задолженности компаниями и банками, прохождение пика спроса на валюту со стороны импортеров и граждан перед новогодними праздниками. Плюс в конце декабря был спрос на валюту со стороны тех участников рынка, кто традиционно предпочитает уходить в валюту на "длинные" выходные. Теперь же рубль торгуется со снятой сезонностью и соответственно это привело к его умеренному укреплению. Но, несомненно, наиболее важным для рубля фактором стал заметный отскок нефтяных цен. Так, если в конце декабря котировки Brent локально опускались ниже отметки $50 за баррель, то сегодня они преодолели уровень $60 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

"Сегодня же мы видим, что восходящий тренд для нацвалюты приостановился. Возможно, этому способствовали новости о том, что группа демократов, возглавляющих семь комитетов Палаты представителей Конгресса США, обратилась с письмом к Минфину США с просьбой отложить решение о смягчении санкций в отношении компаний Олега Дерипаски, в частности "РусАла" (MOEX: RUALR) и EN+ (MOEX: ENPL). В прошлом году объявление американских санкций против ряда российских компаний стало фактором заметного давления на рубль. В конце 2018 года выросла вероятность смягчения этих санкций. Но, как видим, в Конгрессе США есть достаточное количество противников этого решения. Но пока давление данного фактора не очень сильное, и возможно, что уже завтра рубль возобновит свое укрепление", - считает Т.Нигматуллин.

В свою очередь аналитики компании Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко отмечают, что настрой рынка в отношении рисков существенно улучшился по сравнению с началом года. Во-первых, в США вышли очень сильные данные по рынку труда за декабрь, которые ослабили опасения инвесторов относительно возможной рецессии в американской экономике. Во-вторых, глава ФРС Джером Пауэлл в прошлую пятницу заявил, что регулятор внимательно прислушивается к сигналам, которые посылает рынок. С учетом нестабильности, которая наблюдалась на глобальном рынке в конце 2018 года, такое заявление может означать, что ФРС готова замедлить повышение ставок, и в текущем году ставка Федрезерва в первый раз будет повышена, вероятно, не ранее июня. Два перечисленных фактора усилили интерес к рискам, а дополнительную поддержку оказал оптимизм, связанный с торговыми переговорами между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп, похоже, стремится к заключению соглашения с КНР, чтобы поддержать финансовые рынки.

"Конец 2018 года оказался непростым для рубля: за последнюю неделю ушедшего года он подешевел более чем на 2% относительно доллара США, который проверил на прочность отметку 70 рублей. В основном это было вызвано спросом на валюту со стороны населения ввиду сезонных факторов и геополитических опасений. То же самое относится и к локальным компаниям, многие из которых, вероятно, погашали валютные кредиты в российских банках, заменяя их рублевыми (этот процесс наблюдается последние два месяца). При этом на фоне падения цен на нефть экспортеры не стремились увеличить продажи валюты на рынке. С начала года рубль сумел восстановить позиции благодаря активизации спроса на риск и восстановлению нефтяных котировок. Возможно и улучшение внешнеполитического фона - если Конгресс США не представит возражений, 18 января могут быть отменены санкции в отношении "РусАла". Но здесь ситуация остается неопределенной - глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер предложил рассмотреть резолюцию с отказом в отмене санкций. Сегодня восприятие рискованных активов может улучшиться, если появится новая позитивная информация о ходе торговых переговоров между США и КНР", - полагают эксперты Sberbank CIB.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, свою роль в укреплении рубля сыграл не только рост интереса к риску, но и закрытие длинных позиций по паре "доллар-рубль" теми участниками торгов, которые планировали переждать праздники в твердой валюте. Вчера рубль почти достиг первой цели укрепления - отметки 66,5 руб./$1. А вот для дальнейшего укрепления рублю понадобятся более весомые аргументы, нежели отсутствие негатива в праздники. Не следует забывать и про выход на валютные торги Банка России с 15 января, когда он начнет закупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 10 января на 2 рубля 39,11 копейки, до 67,0795 руб./$1, и снизил курс евро на 2 рубля 55,39 копейки, до 76,9066 руб./EUR1. Значительное укрепление официального курса рубля произошло вследствие того, что последний раз курс устанавливался Центробанком лишь по итогам биржевых торгов 29 декабря.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду на 2,26 рубля по отношению к 28 декабря и составил 67,0485 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился всего на 0,83 копейки к уровню вторника и составил 67,0149 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 149,212 млн, из которых $1 млрд 72,346 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 76,866 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к 28 декабря на 2,54 рубля, до 76,8447 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 9,42 копейки и составил 76,8492 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR531,097 млн, из которых EUR236,832 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR294,265 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России провел в среду, 9 января, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,296 трлн рублей (при лимите 1,87 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 29 декабря, банки разместили в ЦБ 249,7 млрд рублей (при лимите 640 млрд рублей) в среднем по ставке 7,67% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России 9 января также провел доразмещения 16-го и 15-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 16-го выпуска на 46,263 млрд рублей по цене отсечения 99,958% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 121,513 млрд рублей. Кроме того, Банк России разместил бумаги 15-го выпуска на 775 млн рублей по цене отсечения 99,976% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 4,258 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду слегка подросли по сравнению с предыдущим полноценным торговым днем (28 декабря), в то время как изменения среднесрочных (1-6 месяцев) ставок оказались незначительными. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 26 базисных пунктов (б.п.) - до 7,91% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 4 б.п., до 7,98% годовых. При этом ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 8,21% годовых, а ставки на срок 3 и 6 месяцев выросли на 3 б.п. и 2 б.п. - до 8,62% и 8,70% годовых соответственно.