Рынок акций РФ вырос в среду во главе с ММК и Сбербанком на внешнем оптимизме, просели РусАл и En+

Москва. 9 января. Рынок акций РФ в среду вырос во главе с бумагами "Магнитогорского металлургического комбината" и Сбербанка на фоне позитивной динамики внешних площадок в ожидании прорыва в торговых переговорах США и Китая, индекс МосБиржи превысил 2410 пунктов; просели бумаги "РусАла" и GDR En+ Group на опасениях продления санкций США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2414,13 пункта (+1%), индекс РТС - 1135,51 пункта (+1,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар подрос до 66,96 рубля (+0,07 рубля).

В росте лидировали рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,8%), Сбербанка (+3% и +1,7% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%).

Подешевели акции "РусАла" (-1,5%) и GDR En+ Group (-2,2%) на фоне известий, что группа демократов, возглавляющих семь комитетов Палаты представителей Конгресса США, обратилась с письмом к Минфину США с просьбой отложить решение о смягчении санкций в отношении компаний Олега Дерипаски (En+, "РусАл" и "Евросибэнерго"). Согласно документу, законодатели не получили достаточно времени, чтобы изучить вопрос, насколько оправданно снятие санкций с компаний О.Дерипаски.

Глава Минфина США Стивен Мнучин намерен в четверг обсудить санкции в отношении компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски с конгрессменами-демократами, сообщило агентство Bloomberg в среду со ссылкой на неназванных официальных представителей.

Также просели "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%).

В среду выросла фондовая Азия (Япония прибавила 1,1%, Китай - 0,7%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,8%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,1%) на фоне ожиданий итогов торговых переговоров между США и Китаем.

Американская делегация в Пекине продолжила переговоры с представителями китайской стороны. Этот визит стал первой личной встречей с 1 декабря, когда лидеры двух государств объявили о "торговом перемирии".

Ранее стало известно об участии в переговорах вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявшего предыдущий раунд переговоров с США, и это усилило надежды на то, что встреча принесет определенные плоды.

В центре внимания трейдеров остается проблема "шатдауна" - работа части федеральных учреждений в США приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Д.Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Часть федеральных госслужащих не сможет получать регулярную зарплату из-за "шатдауна" - по оценкам демократов, их число составит порядка 800 тыс. человек.

Уже после закрытия рынка 8 января Д.Трамп выступил с телеобращением к нации по вопросу строительства стены. Он назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарной катастрофой и кризисом в области безопасности.

Нефть в среду дорожает восьмую сессию подряд, Brent протестировала $60 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $59,97 за баррель (+2,1% и +2,4% во вторник), февральская цена WTI - $50,97 за баррель (+2,4% и +2,6% накануне).

Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти, планирует сократить экспорт примерно до 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу января, что на 800 тыс. б/с ниже уровня ноября, сообщила The Wall Street Journal. Опасения, что Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти создадут избыток предложения на мировом рынке, стали одной из причин обвала цен на нефть в четвертом квартале прошлого года.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

По официальным данным Минэнерго США, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 января, сократились на 1,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение на 1,4 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривал падение на 2,7 млн баррелей.

Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 330 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели - 11,7 млн баррелей в сутки.

Тем временем, запасы бензина увеличились по итогам недели на 8,1 млн баррелей, дистиллятов - на 10,6 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина на 4,2 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, переговоры Китая и США по торговым вопросам пока не принесли ощутимых результатов, но сам факт попытки преодоления противоречий встречается рынками с воодушевлением. Благодаря этому повышенный интерес наблюдается в бумагах металлургов. В акциях "РусАла" наблюдается очередной пессимизм, связанный с обращением руководителей семи ключевых комитетов Палаты представителей США к Минфину с требованием отложить снятие санкций с активов О.Дерипаски.

Рубль компенсировал потери декабря, когда на рынке нефти преобладала нисходящая динамика. С 14 января ЦБ РФ и Минфин возобновят покупки валюты в рамках бюджетного правила, но объемы будут не столь большими, как в середине 2018 года, что также объясняется относительно низкой ценой на нефть и распределением отложенных объемов на операции в течение последующих 2-3 лет. Поэтому сильного влияния данного фактора на динамику курса не ожидается, хотя он все еще будет действовать ослабляющим образом на рубль.

Стоимость барреля Brent достигла в среду $60. Участники торгов также позитивно отреагировали на то, что США и КНР начали разговаривать о торговых вопросах. Текущий раунд переговоров должен был завершиться 9 января, но стороны продлили его до четверга. Соответственно, успех данного процесса позволит рассчитывать на более устойчивое развитие мировой экономики, а значит и спрос на сырьевые ресурсы.

На фоне переговоров США и Китая на передний план может вновь выйти вопрос продолжающегося конфликта Белого Дома и Конгресса по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Пока стороны не пришли к какому-либо соглашению, правительство продолжает работать в ограниченном режиме, что способно существенно сказаться на графике реализации различных программ и даже вызвать основания для пересмотра прогнозов и самих рейтингов США в будущем, считает А.Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "РусАла" и En+ попали под давление продавцов после предложения американских конгрессменов повременить со снятием санкций с компаний. Акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%, до 5060 руб.) в новом году закрепились выше психологически важной отметки 5000 руб., преодолев также среднюю полосу Боллинджера дневного графика (район 5015 руб.). Показания дневного графика умеренно позитивны, но предупреждают о сдержанной силе восходящего тренда - не исключен отскок от ближайшего сопротивления 5100 руб. Новые "длинные" позиции с расчетом на движение к 5225-5300 руб. стоит открывать при закреплении бумаг выше 5100 руб., считает аналитик.

Внешний фон остается позитивным на фоне общемирового оптимизма в отношении торгового вопроса, а также в ожидании данных Минэнерго США о запасах нефти. Трехдневные торговые переговоры КНР и США, судя по сообщениям, завершились, и теперь на рынке ждут новостей относительно итогового соглашения. Обе стороны ранее подчеркивали свою серьезность, что заставляет трейдеров ждать эффективной сделки, полагает Е.Кожухова.

Для индекса МосБиржи поддержкой выступает отметка 2380 пунктов, целью роста - 2430 пунктов; для индекса РТС поддержка находится на 1115 пунктах, сопротивление - на 1130 пунктах с дальнейшей целью 1160 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Для дальнейшего укрепления рубля препятствием могут стать новости в отношении компаний О.Дерипаски и краткосрочная техническая перекупленность валюты, считает аналитик.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, оживление глобальных рынков с начала года, укрепление рубля и рост цен на нефть подогрели индекс РТС. Основными темами ближайших дней останутся переговоры США и КНР, Brexit, тема санкций и Сирия.

Частично приостановленная в декабре прошлого года работа федеральных органов власти США пока не возобновилась, что стало еще одним негативным фактором для экономики США и новым поводом для жестких комментариев политиков в Соединенных Штатах. Впрочем, в последние дни инвесторы на глобальных рынках больше внимания уделяют смягчению риторики представителей ФРС, а также оптимистичным (хотя и не содержащим существенной информации) новостям о новом раунде переговоров между США и Китаем на этой неделе.

Негативным фактором для настроя на глобальных рынках остается отсутствие прогресса в отношении Brexit, который должен состояться уже в марте, при этом четкого плана, который урегулирует отношения Великобритании и ЕС, пока нет. Это представляет собой основной риск для европейских рынков, считают эксперты.

Планы США по выводу войск из Сирии, похоже, отложены на неопределенный срок, в основном из-за опасений, что тогда Турция может начать операции против тех сил в регионе, которые получают поддержку от США, и это еще больше дестабилизирует обстановку в стране. Как и события на Украине, происходящее в Сирии в 2019 году представляет собой очаг потенциальной геополитической напряженности в отношениях России с США и ЕС, полагают аналитики.

Семь новых глав комитетов Конгресса потребовали у министра финансов США Стивена Мнучина отложить отмену санкций в отношении "РусАла" и En+ Group, предложенную Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) 19 декабря прошлого года. Группа конгрессменов требует дополнительного времени для изучения ситуации ввиду того, что предложение OFAC поступило в конце декабря и поэтому до конца 30-дневного периода, отведенного Конгрессу для рассмотрения вопроса, остается мало рабочих дней. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в начале текущей недели внес резолюцию, в которой предложил Конгрессу отказать OFAC в отмене санкций.

Предложения от представителей обеих палат Конгресса пока не предполагают активных действий, а в основном носят чисто процедурный характер и связаны с продлением периода рассмотрения и оформления документов в том случае, если Конгресс выскажется против отмены санкций в отношении "РусАла" и En+, полагают эксперты Sberbank CIB.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+27,2%), акции "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+6,2%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+5,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-7,7%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-7,5%), "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-6,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,438 млрд рублей (из них 13,794 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).