Цены евробондов РФ после активного роста в начале года в среду демонстрируют смешанную динамику

Москва. 9 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций после активного роста в начале года в среду демонстрируют смешанную динамику без ярко выраженной тенденции; поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть и проснувшийся у глобальных инвесторов "аппетит к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 8 января всего на 1 базисный пункт и составила 109,93% от номинала, что соответствует доходности 4,155% годовых (снижение на 0,5 базисных пункта).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 2,5 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 98,51% от номинала. Их доходность снизилась на 1 пункт и составила 2,545% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 0,5 пункта и составил 161 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 8 января на 15 базисных пунктов - до 109,02% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 5,22% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 7 базисных пунктов - до 105,62% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисных пункта и составила 5,205% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 100,92% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 4,6% годовых), а с погашением в 2023 году - не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 103,4% от номинала (доходность - 4,07% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 18 базисных пунктов - до 97,57% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,42% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел всего на 1 базисный пункт, опустившись до 97,14% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,66% годовых).

"Еврооблигации стран с развивающейся экономикой с начала года демонстрируют уверенный ценовой рост, что связано с переоценкой рисков глобальными инвесторами после ряда заявлений главы ФРС США, которому удалось успокоить финансовые рынки. В результате активного роста котировок доходность российских десятилетних евробондов опустилась с начала года более чем на 30 базисных пунктов, до 4,74% годовых. Процентные ставки еврооблигаций большинства emerging markets демонстрируют сопоставимое снижение, особняком стоит лишь Турция. Вместе с тем для продолжения роста рынку нужны новые позитивные сигналы. Пока их нет, поэтому сегодня котировки отечественных евробондов приостановили рост", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.