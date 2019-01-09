Внешний фон поддержал покупки в российских бумагах в среду- Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок смог продолжить волну восстановления, начатую в конце декабря прошлого года, чему способствовал внешний фон, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, покупки в наших активах были поддержаны динамикой рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent в моменте поднимался выше 60 долларов за баррель. Также позитива добавила ситуация на внешних фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 0,8%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 после первого часа торгов подтянулись на 0,3% и 0,2% соответственно. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.30 мск. поднялся на 1%, закрепившись выше 2400 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ММК и Сбербанк, рост которых составил 3,8% и 3%. Хуже рынка торговались бумаги En+, Русала и X5 Retail Group, потерявшие более 1,5%. Отметим, что в конце прошлого года индекс МосБиржи предпринял попытку пробоя восходящего тренда, берущего начало от минимумов 2017 года. Однако пробой не был подтвержден закреплением ниже поддержки, расположенной на уровне 2300 пунктов. Более того, "быкам" у этого уровня удалось вернуть себе инициативу и вновь вывести рынок выше тренда. В результате, на графике индекса МосБиржи формируется консолидация в виде сходящегося треугольника, верхней границей которого выступает коррекционный тренд, берущий начало от максимумов года, а нижней - среднесрочный восходящий тренд. Выход из этой консолидации может определить направление дальнейшего среднесрочного движения".