"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Luxoft до "держать"

(добавлены 3-4-й абзацы)

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Luxoft с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость акций компании от аналитиков "ВТБ Капитала" составляет $59 за штуку.

Котировки акций Luxoft на NYSE 7 января взлетели на 82% после объявления о том, что DXC Technology подписала окончательное соглашение о покупке данного разработчика программного обеспечения. По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", теперь потенциал роста котировок акций Luxoft ограничен, поэтому они понизили рекомендацию для данных бумаг до "держать".

Сделка предусматривает оплату $59 за акцию Luxoft, что оценивает всю компанию примерно в $2 млрд. Письменное согласие на сделку дали владельцы примерно 83% акций Luxoft. Это означает, что одобрение акционеров на сделку получено. Закрытие сделки ожидается к июню 2019 года, оно зависит от согласований на корпоративном и регуляторном уровне.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Luxoft, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет $52,34 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $57,32 за штуку.