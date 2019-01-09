Рисковые инструменты получают поддержку - Forexite

"Значительное снижение вероятности дальнейшего повышения уровня основных процентных ставок в США способствует росту котировок на фондовых рынках. На рынке форекс эта ситуация способствует росту спроса на рисковые инструменты, главным образом, на "сырьевые" валюты. Курс австралийский доллар/иена вырос сегодня с уровня 77.63 до 78.08. Курс новозеландский доллар/доллар США поднялся почти на 60 пунктов до уровня 0.6778. Курс доллар США/канадский доллар опустился сегодня еще на 50 пунктов до отметки 1.3222. Падение курса за последние пять торговых дней составило более четырехсот пунктов. Если на сегодняшнем заседании Управляющего Совета Банка Канады будет заявлено о готовности продолжать процесс повышения основных процентных ставок, то курс может продолжить снижение. Представитель ФРС США Буллард заявил, что процентные ставки в США находятся на правильном уровне, для дальнейшего повышения нет оснований. Буллард отметил, что в случае замедления темпов роста экономики, он будет готов к снижению уровня ставок", - отмечают аналитики Forexite.