Положительное сальдо торгового и платёжного баланса - основной довод в пользу отечественной валюты - "Открытие Брокер"

"После бурного укрепления в предыдущие сессии рубль незначительно отступал. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4005 рублей. Однодневная ставка MosPrime составляла 7,91%, недельная - 7,98%, а месячная - 8,21%. В целом можно говорить о том, что рубль компенсировал потери декабря, когда на рынке нефти преобладала нисходящая динамика. С 14 января ЦБ РФ и Минфин возобновят покупки валюты в рамках бюджетного правила, но объёмы будут не столь большими, как на середину 2018 года, что также объясняется относительно низкой ценой на нефть и распределением отложенных объёмов на операции в течение последующих 2-3 лет. Поэтому мы не ожидаем сильного влияния данного фактора на динамику курса, хотя он всё ещё будет действовать ослабляющим образом на рубль. Тем не менее, положительное сальдо торгового и платёжного баланса продолжит оставаться положительным, а это основной довод в пользу отечественной валюты. Кроме того, уже в I квартале международные резервы ЦБ РФ превысят объём внешних обязательств, что также работает на фундаментальную устойчивость отечественной валюты", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.