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09 января 2019 года 15:42

Рубль слегка снижается к доллару и евро днем в среду, корректируясь после активного роста в начале года

Москва. 9 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в среду; рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь после активного роста в течение трех торговых сессий подряд (3, 4 и 8 января).

Курс доллара США составил 67,01 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,77 руб./EUR1, поднявшись на 22 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,8 копейки - до 71,40 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 10 января на 2 рубля 39,11 копейки, до 67,0795 руб./$1, и снизил курс евро на 2 рубля 55,39 копейки, до 76,9066 руб./EUR1. Значительное укрепление официального курса рубля произошло вследствие того, что последний раз курс устанавливался Центробанком лишь по итогам биржевых торгов 29 декабря.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рубль в ходе трех предыдущих торговых сессий заметно укрепился по отношению к доллару и евро благодаря позитивной коррекции мировых цен на нефть, а также активизации спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом активность торгов в период с 3 по 8 января в целом была невысокой из-за официальных праздничных дней в России. Среда, 9 января, является первым официальным рабочим днем после "длинных" новогодних каникул. По мнению аналитиков, некоторые участники рынка, выйдя после праздников, решили прикупить подешевевшие доллар и евро, что притормозило дальнейшее укрепление рубля, несмотря на продолжающийся рост мировых цен на нефть, подъем которых длится уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года.

Нефть эталонных марок активно дорожает в ходе торгов в среду, при этом цена Brent поднималась выше $60 за баррель впервые с декабря прошлого года. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 2,16% - до $59,99 за баррель. Ранее в ходе сессии цена поднималась до $60,05 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 2,31% - до $50,93 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали позитивные новости о торговых переговорах США и Китая. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, трехдневные переговоры между делегациями двух стран завершились на оптимистичной ноте. По словам источников, чиновники США и Китая смогли сблизить позиции по ряду вопросов, включая торговлю энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией. При этом в других сферах осталось много нерешенных вопросов. Кроме того, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении товарных запасов нефти на прошлой неделе на 6,1 млн баррелей. Минэнерго США опубликует официальные данные о резервах 9 января. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 1,4 млн баррелей.

"Самый неприятный для рубля период, похоже, миновал на стыке 2018 и 2019 годов. В начале торгов 3 января доллар "взлетел" выше 71 рубля, после чего не менее стремительно направился вниз и опустился к 67 рублям. Согласно нашему прогнозу, за витком ослабления рубля должна наступить фаза его укрепления. В частности, курс доллара имеет хорошие шансы опуститься до 63 рублей в достаточно близкой перспективе. При том, что рамки ценовых колебаний пары "доллар-рубль " оцениваются как 57-72 рубля. То есть снижение пары на уровне 63 рубля может и не остановиться. Сигналом к скорой реализации прогноза будет уход котировок доллара ниже 66,5 рубля. Но если этого и не произойдет в ближайшие сессии, само направление на укрепление российской валюты, кажется, уже задано", - считает партнер компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.

В свою очередь аналитики компании Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко отмечают, что "настрой рынка в отношении рисков существенно улучшился по сравнению с началом года. Во-первых, в США вышли очень сильные данные по рынку труда за декабрь, которые ослабили опасения инвесторов относительно возможной рецессии в американской экономике. Во-вторых, глава ФРС Джером Пауэлл в прошлую пятницу заявил, что регулятор внимательно прислушивается к сигналам, которые посылает рынок. С учетом нестабильности, которая наблюдалась на глобальном рынке в конце 2018 года, такое заявление может означать, что ФРС готова замедлить повышение ставок, и в текущем году ставка Федрезерва в первый раз будет повышена, вероятно, не ранее июня. Два перечисленных фактора усилили интерес к рискам, а дополнительную поддержку оказал оптимизм, связанный с торговыми переговорами между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп, похоже, стремится к заключению соглашения с КНР, чтобы поддержать финансовые рынки".

"Конец 2018 года оказался непростым для рубля: за последнюю неделю ушедшего года он подешевел более чем на 2% относительно доллара США, который проверил на прочность отметку 70 рублей. В основном это было вызвано спросом на валюту со стороны населения ввиду сезонных факторов и геополитических опасений. То же самое относится и к локальным компаниям, многие из которых, вероятно, погашали валютные кредиты в российских банках, заменяя их рублевыми (этот процесс наблюдается последние два месяца). При этом на фоне падения цен на нефть экспортеры не стремились увеличить продажи валюты на рынке. С начала года рубль сумел восстановить позиции благодаря активизации спроса на риск и восстановлению нефтяных котировок. Возможно и улучшение внешнеполитического фона - если Конгресс США не представит возражений, 18 января могут быть отменены санкции в отношении "РусАла" (MOEX: RUALR). Но здесь ситуация остается неопределенной - глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер предложил рассмотреть резолюцию с отказом в отмене санкций. Сегодня восприятие рискованных активов может улучшиться, если появится новая позитивная информация о ходе торговых переговоров между США и КНР. Инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания ФРС США (22:00 МСК), который может указать на намерения Федрезерва следовать более осторожным курсом, чем ожидалось ранее. Рубль, вероятнее всего, будет колебаться у отметки 67 руб./$1, но может вечером укрепиться на 0,5-1% благодаря росту цен на нефть и активизации спроса на риск", - полагают эксперты Sberbank CIB.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "свою роль в укреплении рубля сыграл не только рост интереса к риску, но и закрытие длинных позиций по паре "доллар-рубль" теми участниками торгов, которые планировали переждать праздники в твердой валюте. Вчера рубль почти достиг первой цели укрепления - отметки 66,5 руб./$1. А вот для дальнейшего укрепления рублю понадобятся более весомые аргументы, нежели отсутствие негатива в праздники. Не следует забывать и про выход на валютные торги Банка России с 15 января, когда он начнет закупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила".

Банк России провел в среду, 9 января, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,296 трлн рублей (при лимите 1,87 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 29 декабря, банки разместили в ЦБ 249,7 млрд рублей (при лимите 640 млрд рублей) в среднем по ставке 7,67% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России 9 января также провел доразмещения 16-го и 15-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 16-го выпуска на 46,263 млрд рублей по цене отсечения 99,958% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 121,513 млрд рублей. Кроме того, Банк России разместил бумаги 15-го выпуска на 775 млн рублей по цене отсечения 99,976% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 4,258 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду слегка подросли по сравнению с предыдущим полноценным торговым днем (28 декабря), в то время как изменения среднесрочных (1-6 месяцев) ставок оказались незначительными. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 26 базисных пунктов (б.п.) - до 7,91% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 4 б.п., до 7,98% годовых. При этом ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 8,21% годовых, а ставки на срок 3 и 6 месяцев выросли на 3 б.п. и 2 б.п. - до 8,62% и 8,70% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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