Пока можно удерживать ранее купленные акции - ИК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок на фоне внешнего позитива пытается восстанавливаться. Рублёвый индекс "Московской биржи" показывает рост на 0,85%, вновь превышая 2400 пунктов, при этом валютный РТС показывает рост на 0,9% - до 1130 пунктов. До конца дня сохранится умеренно позитивный настрой на финансовых рынках, но докупать акции на текущих уровнях уже не стоит. "Шатдаун" в США пока сохраняется, и это может стать новым поводом для фиксации прибыли в любой день. Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично. Если вдруг рублёвый индекс по итогам недели опустится ниже 2300 пунктов, то лучше частично или полностью выходить из российских акций, а пока сохраняются шансы на рост и можно удерживать ранее купленные акции", - считает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.