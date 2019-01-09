Инвесторы впали в ложную эйфорию - eToro

"На мировых рынках продолжается ралли рисковых активов. Фондовые рынки, сырье и высокодоходники растут, а иена и золото "ушли в оборону". Доллар снижается против европейских валют после вчерашней краткосрочной коррекции. Нефть Brent тестирует психологическую отметку $60 впервые с середины декабря. "Виновником" повсеместного проявления оптимизма является прогресс в отношениях между США и Китаем. Стороны продлили переговоры на третий день, что указывает на серьезность намерений Пекина и Вашингтона, как сказали сами китайские чиновники. И Штаты, и Поднебесная рапортуют о позитивных сдвигах в торговых переговорах, и теперь инвесторы закладывают в цену заключение сделки. Но учитывая отсутствие конкретики, впадать в эйфорию пока не стоит. Разногласия, которые возникли между двумя крупнейшими в мире экономиками, разрешить не так просто. Да и Трамп, который любит шокировать публику, весьма переменчив в своих настроениях. Но есть и другие факторы, которые по-прежнему требуют от инвесторов соблюдения осторожности. Вчера Всемирный банк понизил свои прогнозы по росту мировой экономики. Оценки были пересмотрены незначительно, но важен сам факт того, что прогнозы практически повсеместно меняются в худшую сторону. Сегодня стало известно, что в 2018 году продажи автомобилей в Китае сократились впервые более чем за 20 лет. По итогам года показатель упал на 6%. Чтобы понять, что это действительно тревожный звоночек, нужно вспомнить, что китайский авторынок крупнейший в мире. С учетом всего вышеперечисленного, возобновление бегства от рисков - лишь вопрос времени. Настроения инвесторов по-прежнему нестабильны, и в определенный момент опасения за состояние мировой экономики могут вернуться на сцену с новой силой, снова отправив фондовые индексы в свободное падение", - предупреждает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.