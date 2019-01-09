Курс российского рубля находится вблизи справедливых уровней - ВТБ Капитал

"Несмотря на хорошее начало года, мы по-прежнему полагаем, что в краткосрочной перспективе активы на развивающихся рынках останутся под давлением, - убеждены аналитики ВТБ Капитала. - Целый ряд макроэкономических индикаторов указывает на замедление роста мировой экономики. В числе последних – данные по промышленному производству в Германии (в ноябре объемы снизились третий месяц подряд, на самое большое значение в годовом сопоставлении с 2009 г.) и рассчитываемый ISM индекс активности в обрабатывающих

отраслях США (самое значительное падение за десять лет, до самого низкого уровня с конца 2016 г.). Помимо этого, негативными факторами остаются частичная приостановка деятельности государственных учреждений в США и ситуация со сделкой по Брекзит, которые могут вновь стать причиной повышенной волатильности на мировом финансовом рынке".

По мнению экспертов ВТБ Капитала, для рубля важнейшим фактором в краткосрочной перспективе будет возобновление Банком России покупок иностранной валюты на открытом рынке, запланированное на будущей неделе. С другой стороны, счет текущих операций в 1к19 будет сезонно сильным, что должно способствовать смягчению давления на рубль в ближайшее время. "Наша краткосрочная модель USD/RUB, основанная на индикаторах финансового рынка, показывает, что курс российского рубля находится вблизи справедливых уровней. Таким образом, на наш взгляд, позитивные и негативные риски для рубля являются симметричными в настоящий момент", - заключают специалисты банка.