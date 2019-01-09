Котировки палладия ставят новые рекорды - Julius Baer

Начало нового года принесло новые рекордные цены на рынке палладия, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Утром 9 января котировки поднимались до 1 330 долл. США за унцию на новостях о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем, а также на перспективе новых стимулирующих частное потребление мерах в КНР, которые должны поддержать производителей бытовой электроники и автомобилей.

Основными потребителями палладия являются производители катализаторов для автомобилей с бензиновым двигателем, которые обеспечивают более 75% совокупного спроса. В прошлом году авторынок Китая демонстрировал очень слабую динамику и, вероятно, продажи на нем упали впервые за три десятилетия из-за низкой потребительской уверенности и сокращения автокредитования.

"Несмотря на этот негатив, палладий продолжал дорожать, - указывает эксперт банка. - По нашим оценкам, это связано с тем, что рынок ожидает введение китайским правительством новых стимулирующих мер. Согласно доступной информации, они будут концентрироваться на сельских районах, где количество автомобилей на душу населения гораздо ниже показателей для городов. Других подробностей о программе, которая может стать третьей за последнее десятилетие, пока нет. Проводимые меры помогут улучшить настроения и продажи в краткосрочной перспективе, но перетянут на себя будущий спрос, что приведет к ухудшению долгосрочных прогнозов по рынку. Принимая во внимание сильный рост продаж электромобилей в Китае, рынок традиционных машин в ближайшие пять лет будет демонстрировать боковую динамику".

Краткосрочные риски движения котировок палладия смещены в сторону роста на фоне позитивных настроений на рынке, его небольшого размера и нехватки ликвидности. Эксперты Julius Baer по-прежнему считают, что текущий уровень котировок не является устойчивым в средне- и долгосрочной перспективе, и предпочитают воздерживаться от инвестиций в секторе из-за неблагоприятного соотношения доходности и рисков. Кроме того, аналитики банка повышают прогноз цен на горизонте 3-х и 12-ти месяцев до 1 205 и 1 000 долл. США за унцию соответственно, подчеркивает Карстен Менке.