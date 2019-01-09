Основной драйвер для рубля – спрос инвесторов на риск и нефтяные котировки - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль укрепился в первые торговые сессии года и сейчас торгуется ниже 67 руб./$. На данный момент основной драйвер для национальный валюты – спрос инвесторов на риск и нефтяные котировки. При этом в январе ЦБ выйдет на валютный рынок с покупками, что не окажет большого локального влияния, но накопленный эффект в 2019 г. будет существенным и продолжит оказывать давление на рубль", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".