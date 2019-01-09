Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций МТС до "покупать" из-за падения котировок

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

Несмотря на снижение прогнозной стоимости акций "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) на 1%, рекомендация для данных бумаг была повышена с "держать" до "покупать" из-за слабой динамики их котировок в последнее время. Для ADR МТС рекомендация "покупать" была подтверждена.

Для ADS VEON, обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM), акций и GDR АФК "Система" (MOEX: AFKS) тоже была сохранена рекомендация "покупать".

Для привилегированных акций "Ростелекома" не изменилась рекомендация "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Новая прогнозная цена МТС - 10,1 (текущая цена - 7,7), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена МТС (для обыкновенных акций, цены в рублях - 301,0 (текущая цена - 249,0), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена VEON (для привилегированных акций, цены в рублях) - 3,3 (текущая цена - 2,5), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена Ростелеком (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 86,0 (текущая цена - 73,2), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена Ростелеком (для привилегированных акций, цены в рублях) - 56,0 (текущая цена - 61,0), рекомендация - держать;

Новая прогнозная цена Система (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 13,0 (текущая цена - 8,2), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена Система - 4,4 (текущая цена - 2,4), рекомендация - покупать.