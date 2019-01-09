Надеждой для нефти остаётся соглашение между производителями по сокращению добычи - "Открытие Брокер"

"Нефть получает поддержку как от факта переговоров США и Китая, так и со стороны статистики по запасам. По данным API, на неделе, завершившейся 4 января, коммерческие запасы нефти в США упали на 6,1 млн баррелей. Между тем запасы бензина увеличились на 5,5 млн баррелей, а дистиллятов - на 10,2 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти на 1,4 млн баррелей, а также рост запасов бензина на 4,2 млн баррелей и дистиллятов на 4,3 млн баррелей. Однако оптимизм пока кажется временным. World Bank ожидает, что глобальный экономический рост замедлится в 2019 году до 2,9% по сравнению с 3,0% в 2018 году. Соответственно, надеждой для нефти остаётся соглашение между производителями по сокращению добычи. В частности, Саудовская Аравия объявила о сокращении экспорта в январе", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.