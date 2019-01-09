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09 января 2019 года 12:27
Первая полноценная торговая сессия в новом году обещает стать позитивной для рублевых активов - Уралсиб
Первая полноценная торговая сессия в новом году обещает стать позитивной для рублевых активов, пишет в обзоре корпорации "Уралсиб" аналитик Ольга Стерина. Пока Россия отмечала праздники, на глобальных торговых площадках превалировала позитивная динамика. Начав год слабо, мировые рынки воспрянули духом после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о возможной паузе в цикле повышения ставки и корректировке плана по сокращению баланса. Появившиеся новости о готовящемся торговом перемирии между США и Китаем подпитывают сегодня оптимизм инвесторов на глобальных рынках. Еще одним фактором поддержки рублевых активов сегодня станет динамика цен на нефть, которые с начала года выросли почти на 10%. Сейчас стоимость барреля марки Brent превышает 59 долл. "Рубль, правда, уже укрепился на вышеуказанных позитивных событиях почти на 3,5% с начала года, и доллар впервые с 20-х чисел декабря стоит порядка 67 руб., - указывает эксперт. - Впрочем, с началом полноценных торговых дней мы ждем как роста объема торгов, так и дополнительной поддержки для российской валюты благодаря подорожавшей нефти и сообщениям касательно торговых противостояний. ОФЗ в конце 2018 г. оставались практически безразличными к падению курса рубля и нефтяных котировок, поэтому чрезмерной реакции на рублевом долговом рынке мы сегодня не ждем, вместе с тем как минимум позитивное заявление главы Федрезерва должно быть отыграно российскими облигациями". Проведение традиционных для среды аукционов Минфина сегодня не планируется, финансовое ведомство собирается возобновить их лишь со следующей недели. Планы Минфина на первый квартал выглядят довольно амбициозными: за 11 аукционных недель должно быть продано ОФЗ на 450 млрд руб., что, по подсчетам эксперта, означает доразмещение примерно на 41 млрд руб. в неделю. "Такой же объем, 450 млрд руб., был заявлен на первый квартал 2018 г., который оказался самым успешным кварталом для российского долгового рынка в прошлом году, - напоминает Ольга Стерина. - Основной акцент в предстоящие три месяца министерство собирается сделать на бумагах со сроком обращения до пяти лет – на них придется 200 млрд руб., или почти 44,5% от запланированной на этот период суммы. Объем предложения ОФЗ со сроком обращения от пяти до десяти лет составит 160 млрд руб., или 35% совокупного объема. Наконец, на длинные госбумаги со сроком обращения от десяти лет будет распределено 20,5% от плана, что эквивалентно 90 млрд руб. Несмотря на то, что в начале года вероятно увеличение профицита рублевой ликвидности (например, из-за возобновления валютных интервенций), мы сомневаемся, что в отсутствие спроса со стороны нерезидентов такой объем новых ОФЗ будет утилизирован локальным спросом".
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09 января 2019 года 19:54
Москва. 9 января. Доллар США лишь слегка подрастает, а евро умеренно укрепляется в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в среду; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь после активного роста в течение трех торговых сессий подряд (3, 4 и 8 января). читать дальше
.09 января 2019 года 19:30
Москва. 9 января. Рынок акций РФ в среду вырос во главе с бумагами "Магнитогорского металлургического комбината" и Сбербанка на фоне позитивной динамики внешних площадок в ожидании прорыва в торговых переговорах США и Китая, индекс МосБиржи превысил 2410 пунктов; просели бумаги "РусАла" и GDR En+ Group на опасениях продления санкций США. читать дальше
.09 января 2019 года 19:10
"В среду российский фондовый рынок смог продолжить волну восстановления, начатую в конце декабря прошлого года, чему способствовал внешний фон, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, покупки в наших активах были поддержаны динамикой рынка энергоносителей, где ближайший... читать дальше
.09 января 2019 года 19:03
Москва. 9 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций после активного роста в начале года в среду демонстрируют смешанную динамику без ярко выраженной тенденции; поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть и проснувшийся у глобальных инвесторов "аппетит к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.09 января 2019 года 18:12
(добавлены 3-4-й абзацы) "ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Luxoft с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость акций компании от аналитиков "ВТБ Капитала" составляет $59 за штуку. Котировки акций Luxoft на NYSE 7 января взлетели на 82%... читать дальше
.09 января 2019 года 17:47
"Значительное снижение вероятности дальнейшего повышения уровня основных процентных ставок в США способствует росту котировок на фондовых рынках. На рынке форекс эта ситуация способствует росту спроса на рисковые инструменты, главным образом, на "сырьевые" валюты. Курс австралийский доллар/иена... читать дальше
.09 января 2019 года 17:17
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Luxoft с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость акций компании от аналитиков "ВТБ Капитала" составляет $59 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
.09 января 2019 года 16:56
"К середине первой рабочей недели 2019 года рублевой валюте удается удерживать позиции вблизи 67. Укреплению курса рубля в начале года поспособствовали как восстановление цен нефтяного рынка, так и умеренное возвращение инвесторов к покупке риска. На мировых рынках формируется январский "риск-он".... читать дальше
.09 января 2019 года 16:41
Положительное сальдо торгового и платёжного баланса - основной довод в пользу отечественной валюты - "Открытие Брокер"
"После бурного укрепления в предыдущие сессии рубль незначительно отступал. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4005 рублей. Однодневная ставка MosPrime составляла 7,91%, недельная - 7,98%, а месячная - 8,21%. В целом можно говорить о том, что рубль компенсировал потери декабря,... читать дальше
.09 января 2019 года 16:14
"Российский рубль в паре с долларом торгуется почти нейтрально, оставаясь вблизи 67. В ближайшую пятницу Минфин РФ объявит о параметрах покупки валюты в ЗВР со следующей недели, поэтому небольшое давление на нацвалюту вновь может появиться", - указывает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.09 января 2019 года 15:46
"Российский фондовый рынок на фоне внешнего позитива пытается восстанавливаться. Рублёвый индекс "Московской биржи" показывает рост на 0,85%, вновь превышая 2400 пунктов, при этом валютный РТС показывает рост на 0,9% - до 1130 пунктов. До конца дня сохранится умеренно позитивный настрой на... читать дальше
.09 января 2019 года 15:42
Рубль слегка снижается к доллару и евро днем в среду, корректируясь после активного роста в начале года
Москва. 9 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в среду; рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь после активного роста в течение трех торговых сессий подряд (3, 4 и 8 января). читать дальше
.09 января 2019 года 15:20
"На мировых рынках продолжается ралли рисковых активов. Фондовые рынки, сырье и высокодоходники растут, а иена и золото "ушли в оборону". Доллар снижается против европейских валют после вчерашней краткосрочной коррекции. Нефть Brent тестирует психологическую отметку $60 впервые с середины декабря.... читать дальше
.09 января 2019 года 14:57
"Ренессанс Капитал" снизил рейтинг акций "Мосэнерго" до "держать", поднял рейтинг акций "РусГидро" до "покупать"
(добавлена таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) аналитики понизили рекомендацию с "покупать" до... читать дальше
.09 января 2019 года 14:30
"Несмотря на хорошее начало года, мы по-прежнему полагаем, что в краткосрочной перспективе активы на развивающихся рынках останутся под давлением, - убеждены аналитики ВТБ Капитала. - Целый ряд макроэкономических индикаторов указывает на замедление роста мировой экономики. В числе последних –... читать дальше
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