Первая полноценная торговая сессия в новом году обещает стать позитивной для рублевых активов - Уралсиб

Первая полноценная торговая сессия в новом году обещает стать позитивной для рублевых активов, пишет в обзоре корпорации "Уралсиб" аналитик Ольга Стерина. Пока Россия отмечала праздники, на глобальных торговых площадках превалировала позитивная динамика. Начав год слабо, мировые рынки воспрянули духом после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о возможной паузе в цикле повышения ставки и корректировке плана по сокращению баланса. Появившиеся новости о готовящемся торговом перемирии между

США и Китаем подпитывают сегодня оптимизм инвесторов на глобальных рынках. Еще одним фактором поддержки рублевых активов сегодня станет динамика цен на нефть, которые с начала года выросли почти на 10%. Сейчас стоимость барреля марки Brent превышает 59 долл.

"Рубль, правда, уже укрепился на вышеуказанных позитивных событиях почти на 3,5% с начала года, и доллар впервые с 20-х чисел декабря стоит порядка 67 руб., - указывает эксперт. - Впрочем, с началом полноценных торговых дней мы ждем как роста объема торгов, так и дополнительной поддержки для российской валюты благодаря подорожавшей нефти и сообщениям касательно торговых противостояний. ОФЗ в конце 2018 г. оставались практически безразличными к падению курса рубля и нефтяных котировок, поэтому чрезмерной реакции на рублевом долговом рынке мы сегодня не ждем, вместе с тем как минимум позитивное заявление главы Федрезерва

должно быть отыграно российскими облигациями".

Проведение традиционных для среды аукционов Минфина сегодня не планируется, финансовое ведомство собирается возобновить их лишь со следующей недели. Планы Минфина на первый квартал выглядят довольно амбициозными: за 11 аукционных недель должно быть продано ОФЗ на 450 млрд руб., что, по подсчетам эксперта, означает доразмещение примерно на 41 млрд руб. в неделю.

"Такой же объем, 450 млрд руб., был заявлен на первый квартал 2018 г., который оказался самым успешным кварталом для российского долгового рынка в прошлом году, - напоминает Ольга Стерина. - Основной акцент в предстоящие три месяца министерство собирается сделать на бумагах со сроком обращения до пяти лет – на них придется 200 млрд руб., или почти 44,5% от запланированной на этот период суммы. Объем предложения ОФЗ со сроком обращения от пяти до десяти лет составит 160 млрд руб., или 35% совокупного

объема. Наконец, на длинные госбумаги со сроком обращения от десяти лет будет распределено 20,5% от плана, что эквивалентно 90 млрд руб. Несмотря на то, что в начале года вероятно увеличение профицита рублевой ликвидности (например, из-за возобновления валютных интервенций), мы сомневаемся, что в отсутствие спроса со стороны нерезидентов такой объем новых ОФЗ будет утилизирован локальным спросом".