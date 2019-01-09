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09 января 2019 года 11:50

Рынок акций РФ утром поднялся к 2400п по индексу МосБиржи и остановился, просели РусАл и En+

Москва. 9 января. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью в ожидании прорыва в торговых переговорах США и Китая, индекс МосБиржи достиг 2400 пунктов и остановился в ожидании дальнейшего движения рубля; просели бумаги "РусАла" и GDR En+ Group на санкционных новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2398,83 пункта (+0,4%, максимум дня - 2402,44 пункта), индекс РТС - 1126,87 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 67,07 рубля (+0,18 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%).

Подешевели акции "РусАла" (-2,1%) и GDR En+ Group (-1,4%) на фоне известий, что группа демократов, возглавляющих семь комитетов Палаты представителей Конгресса США, обратилась с письмом к Минфину США с просьбой отложить решение о смягчении санкций в отношении компаний Олега Дерипаски (En+, "РусАл" и "Евросибэнерго"). Согласно документу, законодатели не получили достаточно времени, чтобы изучить вопрос, насколько оправданно снятие санкций с компаний О.Дерипаски.

Также просели бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Индексы в США во вторник выросли третью сессию подряд благодаря оптимизму в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Американская делегация в Пекине продолжила переговоры с представителями китайской стороны. Этот визит стал первой личной встречей с 1 декабря, когда лидеры двух государств объявили о "торговом перемирии".

Ранее стало известно об участии в переговорах вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявшего предыдущий раунд переговоров с США, и это усилило надежды на то, что встреча принесет определенные плоды.

В центре внимания трейдеров остается проблема "шатдауна" - работа части федеральных учреждений в США приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Д.Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Часть федеральных госслужащих не сможет получать регулярную зарплату из-за "шатдауна" - по оценкам демократов, их число составит порядка 800 тыс. человек.

Уже после закрытия рынка 8 января Д.Трамп выступил с телеобращением к нации по вопросу строительства стены. Он назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарной катастрофой и кризисом в области безопасности.

Следом за США в среду выросла Азия (Япония прибавила 1,1%, Китай - 0,7%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,7-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Нефть в среду также продолжает подъем (уже восьмую сессию подряд), уровень цен Brent на $1,4 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $59,29 за баррель (+1% и +2,4% во вторник), февральская цена WTI - $50,3 за баррель (+1% и +2,6% накануне).

Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти, планирует сократить экспорт примерно до 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу января, что на 800 тыс. б/с ниже уровня ноября, сообщила The Wall Street Journal. Опасения, что Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти создадут избыток предложения на мировом рынке, стали одной из причин обвала цен на нефть в четвертом квартале прошлого года.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Министерство энергетики США опубликует официальные данные о резервах 9 января в 18:30 МСК; опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 1,4 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, в начале года обстановка на рынках акций в целом улучшилась - поводами к оживлению стали переговоры между США и КНР по вопросам торговли, сравнительно сильные данные по рынку труда США (non-farm payrolls, вышли 4 января), а также выступление главы ФРС, тон которого позволяет ожидать гибкости в денежной политике.

Возможность повышения по индексу РТС остается в силе, поскольку внешние площадки демонстрируют оптимизм, связанный с ожиданиями улучшения отношений США и КНР в сфере торговли (в среду, как ожидается, завершится раунд торговых переговоров на уровне представителей министерств, после чего смогут начаться переговоры на более высоком уровне). Данные технического анализа указывают на возможность приостановки снижения доллара в диапазоне 66-66,5 руб./$1.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть получает поддержку как от факта переговоров США и Китая, так и со стороны статистики по запасам. Однако оптимизм пока кажется временным: Всемирный банк ожидает, что глобальный экономический рост замедлится в 2019 году до 2,9% по сравнению с 3,0% в 2018 году. Соответственно, надеждой для нефти остается соглашение между производителями по сокращению добычи. В частности, Саудовская Аравия объявила о сокращении экспорта в январе.

Преодоление хотя бы части торговых противоречий США и КНР обеспечит сырьевые рынки более устойчивым и предсказуемым будущим. Впрочем, это также позитивно и для рубля, укрепление которого будет сдерживать рост индекса МосБиржи. ЦБ РФ и Минфин возобновят покупки валюты на свободном рынке с середины января. Соответственно, до конца недели этот фактор не будет оказывать существенного влияния на торги.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Лящук также полагает, что нефть восстанавливается на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, поскольку США и Китай ведут переговоры и пытаются достичь компромисса в вопросах взаимной торговли. Кроме того, с начала 2019 года вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+. Поставки из Ирана, который освобожден от исполнения этого соглашения, также сокращаются из-за санкций США. Скорее всего, цена Brent продолжит рост и достигнет отметки $60 за баррель.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, возвращение инвесторов из отпусков вызовет приток ликвидности на рынок акций, то есть не исключены покупки бумаг теми, кто предпочел пересидеть праздники в "кэше". Поэтому, если внешний фон не "покраснеет", среда пройдет в фазе роста.

Однако ряд ликвидных бумаг сейчас дороги ("ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Норникель"), некоторые стоят на пороге сопротивлений (160 рублей и 194 рубля - по "Газпрому" (MOEX: GAZP) и Сбербанку), без пробития которых покупать опасно. Для среднесрочного портфеля перспективны акции "Роснефти" и "Северстали" (MOEX: CHMF). Для индекса МосБиржи сильным сопротивлением выступает отметка 2440 пунктов, а на дневном графике индекса вырисовывается горизонтальный канал с границами 2295-2440 пунктов. При очень удачном раскладе рынок подойдет к этой отметке, где длинные позиции стоит прикрывать, но открывать короткие очень опасно, поскольку мировые рынки, похоже, серьезно настроились на позитив, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+30,3%), акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+1,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-4,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-0,9%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-0,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,639 млрд рублей (из них 1,939 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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