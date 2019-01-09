Цены рублевых корпоративных бондов в среду слегка подрастут благодаря позитивному внешнему фону

Москва. 9 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, слегка подрастут благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы уверенно выросли во вторник третью сессию подряд благодаря оптимизму в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Американская делегация в Пекине продолжила переговоры с представителями китайской стороны. Этот визит стал первой личной встречей с 1 декабря, когда лидеры двух государств объявили о "торговом перемирии". Президент США Дональд Трамп во вторник выразил оптимизм в отношении проходящих в настоящее время торговых переговоров с Китаем. "Переговоры с Китаем идут очень хорошо!", - написал он в своем микроблоге в Twitter. Ранее стало известно об участии в переговорах вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявшего предыдущий раунд переговоров с США, и это усилило надежды на то, что встреча принесет определенные плоды.

В центре внимания трейдеров остается проблема "шатдауна" - работа части федеральных учреждений в США приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Д.Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой. Уже после закрытия рынка 8 января Д.Трамп выступил с телеобращением к нации по вопросу строительства стены. Он назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарной катастрофой и кризисом в области безопасности.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно растут. По словам источников агентства Bloomberg, президент США Д.Трамп хочет скорейшего заключения торгового соглашения с Китаем с целью обеспечить восстановление американских финансовых рынков. Переговоры американских и китайских чиновников в Пекине были продлены на среду, что усилило оптимизм, связанный с твитами американского президента. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,4%, до 150,60 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,05%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,8%, тогда как Shenzhen Composite и Shanghai Composite прибавили по 1,7%. Индийский Sensex увеличился на 1%, южнокорейский KOSPI - на 2%. Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, поднялся на 1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в среду продолжают уверенный рост. Таким образом, подъем длится уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 1,06% - до $59,34 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена поднялась на 2,42% и составляла на закрытие $58,72 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром в среду выросли на 1,21% - до $50,38 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на 2,6%, завершив день на отметке $49,78 за баррель.

Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти, планирует сократить экспорт примерно до 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу января, что на 800 тыс. б/с ниже уровня ноября, сообщила The Wall Street Journal. Опасения, что Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти создадут избыток предложения на мировом рынке, стали одной из причин обвала цен на нефть в четвертом квартале прошлого года. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США опубликует официальные данные о резервах 9 января. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 1,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник была крайне низкой - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 67 млн рублей, из которых на основные торги пришлось 66,7 млн рублей (в течение трех торговых дней с 3 по 8 января суммарные объемы торгов облигациями не превышали 80 млн рублей). При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали по итогам 8 января умеренный рост на фоне повышенного интереса инвесторов к рисковым активам.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов вторника вырос на 0,23% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,24%, поднявшись до 575,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-23" (+6,2%), "РЖД-001P-01R" (+1,9%) и "Транснефть-001P-05" (+1%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-001Р-02" (-1,4%), "РЖД-001P-02R" (-0,8%) и "Газпром БО-22" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Группа компаний "Самолет" 29 декабря завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-П04 объемом 700 млн рублей, реализовав 71,43% выпуска на 500 млн рублей. Эмитент 25 декабря собирал заявки инвесторов на данный выпуск. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Кроме того, компания выставила на 31 января дополнительную оферту по облигациям серии БО-П04. Заявки могут быть поданы с 10:00 МСК 24 января до 18:00 МСК 30 января. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости облигаций. Агент по приобретению - Совкомбанк. "Мосбиржа" 14 августа зарегистрировала изменения в программу облигаций компании серии 001Р, увеличив ее объем с 5 млрд рублей до 15 млрд рублей.

АО "Роснано" завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут определяться как сумма ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день до начала купонного периода и 2,5%. Купоны квартальные. Облигации размещены в рамках 10-летней программы серии 001P объемом 10 млрд рублей.

ООО "Концерн "Россиум" завершило размещение 10-летних облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 25 млрд рублей, реализовав 40% выпуска на 10 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 25 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,75% годовых. Ставка 2-10-го купонов будет равна сумме ключевой ставки Банка России по состоянию на 2-й рабочий день до начала купонного периода плюс 2%. Купоны полугодовые. Выпуск размещен в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации планируется размещать на срок до 10 лет.

Сбербанк России (MOEX: SBER) 31 января начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-49R объемом 3 млрд рублей. Срок погашения выпуска - 28 января 2021 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона со ставкой 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного, в частности, к цене обыкновенных акций компаний Tiffany & Co (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже), LVMH (торгуются на бирже Euronext в Париже) и Compagnie Financiere Richemont (торгуются на Швейцарской фондовой бирже). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-05 в размере 8,2% годовых. "Ленэнерго" разместило 5-й выпуск биржевых облигаций на 2,4 млрд рублей в июле 2015 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,4% годовых. По бумагам 21 января предстоит оферта. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 22-го купона облигаций 29-й серии в размере 4,8% годовых. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации размещены на 35 лет и имеют квартальные купоны. Ставка 2-132-го купонов рассчитывается как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

Тинькофф банк приобрел по оферте 1 млн 663,086 тыс. биржевых облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 55,4% выпуска. 5-летние облигации объемом 3 млрд рублей банк разместил в июле 2016 года. Ставка текущего купона - 8,9% годовых.

Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, принял решение приобрести 30 января биржевые облигации серии БО-25 по цене 100% от номинальной стоимости. Банк обязуется выкупить до 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу с 22 по 28 января. Агентом по приобретению бондов выступит Росбанк (MOEX: ROSB). Пятилетние бумаги объемом 6 млрд рублей банк разместил в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 5% годовых.