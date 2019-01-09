Ожидаем доллар/рубль на 63 - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Самый неприятный для рубля период, похоже, миновал на стыке 2018 и 2019 годов. Мы предполагали, что пик пары USD/RUB будет поставлен именно в эти дни, на уровнях вплоть до 72 рублей. В общем так и произошло. 3 января пара "взлетела" выше 71 рубля, после чего не менее стремительно направилась вниз и уже опустилась ниже 67. По нашему прогнозу, за витком ослабления рубля должна наступить фаза его укрепления. В частности, цена доллара по данному прогнозу имеет хорошие шансы опуститься до 63 рублей в достаточно близкой перспективе. Притом что рамки ценовых колебаний пары мы оцениваем как 57-72 рубля. Т.е. снижение пары на уровне 63 рублей может и не остановиться. Сигналом к скорой реализации прогноза будет уход котировок USD/RUB ниже 66,5 рублей. Но если этого и не произойдет в ближайшие сессии, само направление на укрепление российской валюты, кажется, задано", - отмечает партнер ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.