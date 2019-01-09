Краткосрочным ориентиром по Brent выступят отметки $60-62/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки выросли более чем на 10% с начала года: контракты на Brent торгуются в районе отметки $59.4/bbl, цены на WTI достигают $50.4/bbl. Основной причиной такого значительного роста выступили ожидания участников рынка относительно стабилизации баланса спроса и предложения в результате действия сделки ОПЕК+. Кроме того, с понедельника позитивное влияние на нефтяной рынок оказывает восстановление спроса на рисковые активы на фоне переговоров между лидерами США и Китая по поводу урегулирования торговых противоречий между этими странами. Стоит также отметить, что по мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,75 mb. Если фактические данные от Минэнерго США, выход которых запланирован сегодня на 18:30, подтвердят ожидания аналитиков, нефтяные котировки продолжат укрепляться. Кроме того, локальную поддержку нефтяным ценам оказывает традиционно высокий спрос на энергоресурсы в зимний период времени. Тем не менее, потенциал роста цен на нефть носит ограниченный характер ввиду сохранения рисков замедления мировой экономики и роста добычи сырья в США. Краткосрочным ориентиром по Brent выступят отметки $60-62/bbl" , - комментируют ситуацию на рынке нефти эксперты "Нордеа Банка".