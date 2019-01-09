Российская валюта в ближайшие торговые сессии продолжит получать поддержку - "Нордеа Банк"

"Российская валюта сдержанно снижается в основных валютных парах в первый день полноценных торгов после новогодних каникул. В то же время в краткосрочной перспективе для рубля и прочих валют развивающихся рынков может сформироваться достаточно благоприятный фон. Намерения США и КНР достичь договоренностей по текущим торгово-экономическим спорам повышают надежды рынка на прекращение торговых войн. Еще одним фактором, способствующим восстановлению аппетита к рисковым активам, выступает описанная выше более мягкая риторика ФРС. Сообщения о том, что группа демократов Палаты представителей Конгресса США обратилась с письмом к Минфину США с просьбой отложить решение о смягчении санкций в отношении компаний О. Дерипаски (En+ , РусАл), на наш взгляд, не окажет заметного влияния на динамику российской валюты, поскольку данная инициатива изначально не рассматривалась рынком, как какой-либо шаг по снижению санкционного давления со стороны США. Рубль в ходе трех торговых сессий, проходивших 3, 4 и 8 января, укрепил свои позиции на ~3.5% к бивалютной корзине благодаря восстановлению интереса к рисковым активам на глобальных площадках и коррекционному росту нефтяных цен. В ближайшие торговые сессии российская валюта продолжит получать поддержку за счет обозначенных факторов, краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66.5-67.5" , - отмечают аналитики "Нордеа Банка".