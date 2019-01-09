Снижение доходностей ОФЗ продолжится - Росбанк

"Рынок ОФЗ провел последнюю декаду декабря в разнонаправленных колебаниях, но с преимущественным давлением в сторону снижения доходностей. В течение сегодняшней сессии тренд продолжится, отыгрывая позитивные настроения на мировых финансовых площадках. Опубликованный Минфином 29 декабря план-график по размещению ОФЗ на 1к'19 в объеме 450 млрд руб. вряд ли способен напугать участников рынка. Представители Министерства уже не раз заявляли о том, что не ставят цель реализовать план "любой ценой", а основной акцент заявлен на "короткий" участок кривой (200 млрд руб. в бумагах до 5 лет). Дебютный первичный аукцион в 2019 году состоится 16 января", - отмечают в Росбанке.