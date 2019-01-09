Рубль слегка укрепился к доллару, но немного снизился к евро на старте торгов среды

Москва. 9 января. Доллар США слегка снизился, а евро немного подрос на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине после трех дней активного укрепления благодаря позитивному отскоку мировых цен на нефть. Участники рынка решили немного прикупить подешевевшие за праздничные дни доллар и евро, что притормозило укрепление рубля.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,84-67,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,845 руб./$1 (-4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 76,6125 руб./EUR1 (+6,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 0,6 копейки к уровню закрытия вторника, до 71,24 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,62 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,85 рубля ниже официального курса (официальные курсы ЦБ РФ были установлены в ходе торгов 29 декабря и действуют с 30 декабря).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рубль в ходе трех торговых сессий (3, 4 и 8 января) заметно укрепился по отношению к доллару и евро благодаря позитивной коррекции мировых цен на нефть, произошедшей в начале 2019 года, а также активизации спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом активность торгов в целом была невысокой из-за официальных праздничных дней в России. Среда, 9 января, является первым официальным рабочим днем после "длинных" новогодних каникул. По мнению аналитиков, некоторые участники рынка, выйдя после праздников, решили прикупить подешевевшие доллар и евро, что притормозило дальнейшее укрепление рубля, несмотря на продолжающийся рост мировых цен на нефть, подъем которых длится уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,95% - до $59,28 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена поднялась на 2,42% и составляла на закрытие $58,72 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром в среду выросли на 1,15% - до $50,35 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на 2,6%, завершив день на отметке $49,78 за баррель.

Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти, планирует сократить экспорт примерно до 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу января, что на 800 тыс. б/с ниже уровня ноября, сообщила The Wall Street Journal. Опасения, что Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти создадут избыток предложения на мировом рынке, стали одной из причин обвала цен на нефть в четвертом квартале прошлого года. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США опубликует официальные данные о резервах 9 января. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 1,4 млн баррелей.