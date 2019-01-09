Цена Brent - $59,5 за баррель

Американские фондовые индексы уверенно выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду уверенно растут. Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают уверенный рост.

Американские фондовые индексы уверенно выросли во вторник третью сессию подряд благодаря оптимизму в отношении торговых переговоров между США и Китаем.

Американская делегация в Пекине продолжила переговоры с представителями китайской стороны. Этот визит стал первой личной встречей с 1 декабря, когда лидеры двух государств объявили о "торговом перемирии".

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил оптимизм в отношении проходящих в настоящее время торговых переговоров с Китаем. "Переговоры с Китаем идут очень хорошо!", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно об участии в переговорах вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявшего предыдущий раунд переговоров с США, и это усилило надежды на то, что встреча принесет определенные плоды.

В центре внимания трейдеров остается проблема "шатдауна" - работа части федеральных учреждений в США приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Часть федеральных госслужащих не сможет получать регулярную зарплату из-за "шатдауна" - по оценкам демократов, их число составит порядка 800 тыс. человек.

Уже после закрытия рынка 8 января Д.Трамп выступил с телеобращением к нации по вопросу строительства стены. Он назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарной катастрофой и кризисом в области безопасности.

"Ключевым катализатором для фондового рынка являются торговые переговоры США и Китая, и инвесторы надеются на некоторый прогресс, который подтолкнет к росту фондовые рынки", - отмечает аналитик ADSS Константинос Антис.

"В ближайшее время трейдеры также начнут фокусироваться на корпоративной отчетности, и очень важно понять, продолжится ли ослабление темпов роста прибылей компаний", - говорит эксперт.

Акции Tesla прибавили в цене 0,1% на торгах во вторник благодаря сообщениям о том, что китайские банки предоставили производителю электромобилей, начавшему строительство завода в Шанхае, кредиты под низкие ставки. Кроме того, стало известно, что Ларри Эллисон, один из основателей Oracle Corp., владеет 3 млн акций Tesla, или 1,75% акций компании, которые оцениваются в $1 млрд. Таким образом, Л.Эллисон занимает вторую позицию среди крупнейших индивидуальных инвесторов компании после ее основателя Илона Маска.

Стоимость бумаг Apple поднялась на 1,9%. Южнокорейская Samsung Electronics Co., основной конкурент Apple, опубликовала прогноз, согласно которому ее операционная прибыль в четвертом квартале прошлого года упала почти на 29%.

Сама Apple на прошлой неделе понизила прогноз квартальной выручки впервые почти за два десятилетия, отметив, в частности, слабые продажи в Китае.

Цена акций MetLife Inc. увеличилась на 0,5%. Страховая компания объявила о назначении президентом и главным исполнительным директором Мишеля Халафа с 1 мая 2019 года. В настоящее время М.Халаф является президентом MetLife по США и EMEA. Нынешний глава MetLife Стивен Кандарян останется председателем совета директоров, президентом и CEO компании до 30 апреля 2019 года.

Стоимость бумаг Sears Holdings Corp. подскочила на 66,6%. Американский ритейлер, объявивший о банкротстве в октябре прошлого года, не видит вариантов восстановления бизнеса и намерен обратиться в суд по делам о банкротстве за разрешением ликвидировать компанию, сообщают во вторник американские издания.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 8 января вырос на 256,10 пункта (1,09%) и составил 23787,45 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 24,72 пункта (0,97%) - до 2574,41 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 73,53 пункта (1,08%) и составил 6897 пунктов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду уверенно растут.

По словам источников агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп хочет скорейшего заключения торгового соглашения с Китаем с целью обеспечить восстановление американских финансовых рынков. При этом накануне Д.Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем идут хорошо.

Переговоры американских и китайских чиновников в Пекине были продлены на среду, что усилило оптимизм, связанный с твитами американского президента.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,4%, до 150,60 пункта. В лидерах роста - акции фармкомпаний.

Японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, более широкий Topix - на 1,2%.

Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,8%, тогда как Shenzhen Composite и Shanghai Composite прибавили по 1,7%.

Индийский Sensex увеличился на 1%, южнокорейский KOSPI - на 2%.

Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, поднялся на 1%.

Зарплаты в Японии увеличились в ноябре на 2% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее, тогда как рынок в среднем ожидал замедления подъема до 1,3%.

Уровень безработицы в Южной Корее в декабре остался без изменения - 3,8%, что соответствует самому низкому уровню за пять месяцев. Число безработных сократилось на 36 тыс., до 1,064 млн человек, а количество трудоустроенных уменьшилось на 77 тыс., до 26,889 млн человек.

В Китае дорожают акции автопроизводителей и других компаний, поскольку власти пообещали предпринять меры для стимулирования продаж автомобилей и бытовой техники. Все первые 10 мест в рамках индекса "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 занимают производители автомобилей, электроники и бытовой техники: SAIC Motor, Gree Electric, Sunin, Midea, Qingdao Haier и другие. Лидером роста является Great Wall Motor, бумаги которой подскочили на 10%.

В Токио курс акций производителя напитков Sapporo Holding поднялся на 4,3%, Nintendo - на 2,3%.

Цена бумаг японской сталелитейной компании Nippon Steel выросла на 1,2%, несмотря на то, что ее активы в Южной Корее заморожены из-за спора, связанного с выплатой компенсаций за принудительный труд во время Второй мировой войны.

В Сиднее резко выросли в цене бумаги нефтегазовых компаний, в том числе Beach Energy - на 5,2%, Woodside Petroleum - на 2,3%.

Акции поставщиков Apple дорожают на сообщениях о том, что производство трех новых моделей iPhone в этом квартале будет снижено на 10%. После ухудшения прогнозов выручки Apple на прошлой неделе были опасения, что сокращение производства будет более существенным. AAC Technologies прибавила 6,2%, Largan Precision - 6%, Sunny Optical - 3,8%, Cowell e Holdings - 2,2%.

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают уверенный рост.

Таким образом, подъем длится уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года, отмечает Dow Jones.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск подорожали на $0,81 (1,38%) - до $59,53 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена поднялась на $1,39 (2,42%) и составляла на закрытие $58,72 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром в среду выросли на $0,81 (1,63%) - до $50,59 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $1,26 (2,6%), завершив день на отметке $49,78 за баррель.

Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти, планирует сократить экспорт примерно до 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу января, что на 800 тыс. б/с ниже уровня ноября, сообщила The Wall Street Journal. Опасения, что Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти создадут избыток предложения на мировом рынке, стали одной из причин обвала цен на нефть в четвертом квартале прошлого года.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении товарных запасов нефти на прошлой неделе на 6,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные о резервах 9 января. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 1,4 млн баррелей.