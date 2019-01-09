Вместе с нормализацией графика работы биржи рубль может оказаться под давлением - FxPro

"Торги на Московской бирже начались еще до окончания официальных банковских выходных, поэтому с началом сессии в среду частные инвесторы столкнутся с серьезным изменением в курсах, - полагает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Во вторник вечером пара USD/RUB находилась на уровне 66.88, теряя 294 копейки (или 4.4%) с начала года, возвращаясь к уровням трехнедельной давности. По EUR/RUB сложилась похожая ситуация: снижение до 76.55, что на 344 копейки (или 4.5%) ниже уровней декабря. Впрочем, не стоит видеть за этим движением каких бы то ни было признаков кардинальной смены настроений. В первую очередь, за усилением позиций рубля стоит лишь закономерное восстановление после избыточного ослабления в конце года. После ухода крупных инвесторов "на праздники", на рынке остались одни спекулянты, что неизменно обернулось всплеском волатильности".

Подобное движение происходило и на глобальных рынках, где "избитые" к концу года акции получили, наконец, поддержку, отмечает эксперт. Зачастую сильные движения сопровождаются не только неистовой верой в них со стороны инвесторов и масштабными изменениями курсов, но и увеличением объема покупок. На этот раз подобное не наблюдалось, т.к. объемы торгов валютой в этом году были в 3-5 раз меньше средних типичных значений.

"Вполне ожидаемо, если в скором времени вместе с нормализацией графика работы биржи рубль окажется под давлением на желании игроков прикупить иностранную валюту после серьезного спада, - прогнозирует эксперт FxPro. - Сегодня же в начале первого полноценного торгового дня пара USD/RUB теряет примерно 3 рубля от уровней закрытия года, торгуясь по 67.30, а EUR/RUB торгуется по 76.78".