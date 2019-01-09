"Ренессанс Капитал" снизил рейтинг акций "Мосэнерго" до "держать", поднял рейтинг акций "РусГидро" до "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) аналитики понизили рекомендацию с "покупать" до "держать", а для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) повысили с "держать" до "покупать".

Рекомендации для бумаг других компаний сектора эксперты "Ренессанс Капитала" оставили без изменений.

Рейтинг "покупать" был подтвержден аналитиками для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "ОГК-2" (MOEX: OGKB), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES). Для бумаг "Юнипро" (MOEX: UPRO), а также обыкновенных и привилегированных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) была сохранена рекомендация "держать".

Как отмечается в обзоре, фундаментальные показатели компаний электроэнергетического сектора РФ остаются сильными, и аналитики ожидают улучшения отношения инвесторов к сектору в 2019 году.