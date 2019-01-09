Возвращение ликвидности может простимулировать покупки акций и рубля - Алор Брокер

Как и 2018-й, нынешний год российский рынок акций начал ростом. Правда, не таким сильным: если за первые три сессии прошлого года Индекс Мосбиржи вырос примерно на 4,5%, то в этом году прирост был в районе процента, констатирует аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. Естественно, что внутренних идей у российских трейдеров не было (что в нынешних условиях само по себе хорошо: может Трамп забудет про санкции?), и они отыгрывали движения в Штатах и рост нефти. А за океаном вовсю скупали рисковые активы в ожидании решения вопроса по торговому спору между США и Китаем.

Вчера Индекс Мосбиржи закрылся с потерями 0,7%. Но после закрытия российского рынка фондовая Америка пошла в рост и по итогам дня закрылась в примерно процентном плюсе. Это наводит на мысль, что сегодня рынок откроется ростом в районе 0,5%.

Более того, возвращение инвесторов из отпусков вызовет приток ликвидности и, не исключены покупки бумаг теми, кто предпочел пересидеть праздники в кэше. Поэтому, ели внешний фон не покраснеет, мы проведем день в фазе роста, уверен эксперт.

"А вот на вопрос, что покупать, ответить сейчас сложно, - считает Алексей Антонов. - Дорого стоят "Лукойл" и "Норникель". Практически у сопротивлений 160 и 194 руб "Газпром" и Сбербанк, соответственно. Быть может, эти бумаги стоит брать лишь в случае подтверждения роста и пробития сопротивлений. Советуем обратить внимание также на "Роснефти" и "Северсталь" - они перспективны для среднесрочного портфеля. Вообще-то Индекс Мосбиржи направился в сторону сильного сопротивления в районе 2440 пунктов, а на дневном графике Индекса вырисовывается горизонтальный канал с границами 2295-2440. При очень удачном раскладе рынок подойдет сегодня к этой отметке. Вблизи верхней границы лонги стоит прикрывать, но шорты открывать "канального" фактора очень опасно: похоже, что мировые рынки серьезно настроились на позитив".

Мощно двинулся и рубль. Причем, по мнению аналитика "Алор Брокер", здесь сыграл роль не только рост интереса к риску, но и закрытие длинных позиций по паре доллар-рубль теми частниками торгов, которые решили переждать праздники в твердой валюте. Сегодня выход из долларовых активов может продолжиться.

"Вчера рубль почти достиг первой цели укрепления - отметки 66,5 в паре с долларом. А вот для пробоя отметки 65,5 понадобятся более весомые аргументы, нежели отсутствия негатива в праздники. Не следует забывать и про выход на валютные торги Банка России с 15 января, когда он начнет закупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила", - рекомендует Алексей Антонов.