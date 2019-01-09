Котировки Brent продолжат рост и достигнут отметки 60 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть перешли к восстановлению на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, поскольку США и Китай ведут переговоры и пытаются достичь компромисса в вопросах взаимной торговли. Кроме того, с начала 2019 года вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+. Поставки из Ирана, который освобожден от исполнения этого соглашения, также сокращаются из-за санкций США. Полагаем, что котировки Brent продолжат рост и достигнут отметки 60 долл./барр." - указывает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.